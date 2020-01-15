ADÜSEM, Türkiye'nin her köşesinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜSEM, Türkiye'nin her köşesinde - Son Dakika

ADÜSEM, Türkiye'nin her köşesinde

6 saat önce

ADÜSEM bünyesinde Ankara'da düzenlenen Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan V. Prof. Dr. Yusuf Kaderli tarafından verilen "Temel Düzey Borsa ve Türev Piyasalar" Eğitimi gerçekleşti.

ADÜSEM, Türkiye'nin her köşesinde, System.String[]

ADÜSEM bünyesinde Ankara'da düzenlenen Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan V. Prof. Dr. Yusuf Kaderli tarafından verilen "Temel Düzey Borsa ve Türev Piyasalar" Eğitimi gerçekleşti.


Ankara'dan katılımcıların yanı sıra, Gaziantep, Kastamonu, Antalya, Hatay'dan da toplam 52 katılımcının yer aldığı eğitimde; Borsada Temel ve Teknik Analiz uygulamalı olarak anlatıldı. Tüm katılımcıların memnuniyetlerini dile getirdiği eğitim sonrası ADÜSEM'in sadece Aydın'a değil tüm Türkiye'ye eğitim hizmeti veren bir kurum olabilmesi ve marka bilinirliğinin arttırılması yönünde önemli bir adım atılmış oldu. - AYDIN

Nazilli, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yetişkin film yıldızı Johnny Sins'ten Türkiye'ye yönelik yeni bir proje geliyor
İmamoğlu, yüz ifadesi ekrana verilince salonu terk etti ve programın ikinci oturumuna katılmadı Ali Koç: Kumpas davası Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin davası Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı

Son Dakika Haberleri
17:18 Kahramanmaraş'ta kış lastiği denetimi - Son Dakika
17:13 Balıkesir, 2 proje ile Akıllı Şehirler Kongresi'nde - Son Dakika
17:12 Atık piller yarışmayla toplandı - Son Dakika
17:12 Polis Eşleri Kaynaştırma ve Yardımlaşma Derneği'nden öğrencilere destek - Son Dakika
17:11 KAEÜ'si Tıp Fakültesi yeni binasına taşınıyor - Son Dakika
16:35 Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Son Dakika
16:20 Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 17:18:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ADÜSEM, Türkiye'nin her köşesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]