ADVAK Aşure Etkinliği Gerçekleştirdi - Son Dakika

Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı (ADVAK) Muharrem Ayı dolayısı ile aşure ikramında bulundu.Yapılan etkinlik Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı'nın Ankara'da bulunan binasında yapıldı.

Adıyaman işadamı Kemal Aslan himayelerinde AD-VAK da aşure ikram edildi.

Aşure duasını Mustafa Alkan dede yaptı. Vakıf başkanı Şevket Gürsoy tüm katılımcılara selama konuşması yaptı. Vakfa her zaman destek veren Kemal Aslan beye teşekkür ederken, Muharrem ayının tüm İslam âlemine barış, huzur getirmesi ve kardeşliğe vesile olması dileğinde bulundu.

Etkinliğe milletvekilleri, bürokratlar, çok sayıda Adıyamanlı ve vakıf yönetimi katıldı.