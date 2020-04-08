Advancity ile 2.25 milyon öğrenci uzaktan eğitim alıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Advancity ile 2.25 milyon öğrenci uzaktan eğitim alıyor - Son Dakika Ekonomi

Advancity ile 2.25 milyon öğrenci uzaktan eğitim alıyor

6 saat önce

Eğitim çözümleri şirketi Advancity aracılığıyla 2 milyon 250 bin öğrenci uzaktan eğitim alıyor.

Advancity ile 2.25 milyon öğrenci uzaktan eğitim alıyor, System.String[]

Eğitim çözümleri şirketi Advancity aracılığıyla 2 milyon 250 bin öğrenci uzaktan eğitim alıyor. Advancity'nin bir haftada 76 üniversitede 26 orta öğretim okulunda uzaktan eğitime taşıdığı yeni öğrenci sayısı ise 400 bin oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üniversitelere uzaktan eğitim çözümleri sunan ve Advancity, uzaktan eğitime geçilen 76 üniversitede ve 26 orta öğretim okulunda 23 Mart'tan itibaren derslerin izlenmesini sağladı. İstanbul Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi gibi akademik kurumlar Advancity'ten hizmet alan üniversitelerin arasında bulunuyor.

Advancity CEO'su Cem Atacık, Covid-19 salgını nedeniyle eğitime ara vermek zorunda kalan 26 orta öğretim okuluna ve 6'sı sisteme yeni dahil olan 76 üniversiteye uzaktan eğitim desteği sunulduğunu ve 400 bin yeni öğrencinin eğitime katıldığını vurguladı ve ekledi:

"Covid-19 salgını öncesi hizmet verdiğimiz öğrencileri de eklediğimizde şu anda 76 üniversitede ve 26 orta öğretim okulunda 2 milyon 250 bin öğrenciye hizmet veriyoruz. Yüzde 100 yerli olan teknolojimiz ile daha fazla sayıda akademik kuruma hizmet götürmeyi ve tüm üniversite öğrencilerimizin eğitimine kesintisiz şekilde devam etmesini amaçlıyoruz."

Advancity'nin, öğretim ve uzaktan eğitim yönetim sistemi, okul yönetim sistemi gibi çözümlerinin yanı sıra "Perculus" adlı uzaktan canlı eğitim platformu da bulunuyor. Bu platform ile aynı anda 500 kişi sanal sınıf eğitimi alabiliyor. Uygulama aracılığıyla öğrenciler, bilgisayar veya mobil cihazları aracılığıyla sınıf ortamına bağlanak dersi takip ediyor ve sorular sorabiliyor. Advancity'nin farklı üniversitelerde aynı anda 100 bin

öğrenciye sanal sınıf ortamı sunacak teknolojik altyapısı bulunuyor.

Uzaktan veya online eğitim sadece salgın hastalık dönemlerinde değil, her dönemde etkili ve verimli bir eğitim yöntemi olarak kullanılıyor. İnternet altyapısının ve dijital cihazların gelişimine paralel olarak eğitime her yerden ulaşmak mümkün oluyor.

Dijital ortamı avantajlarından yararlanılarak içerik zenginleştiriliyor. Eğitimde farklı düzeyler en aza indirilerek tüm öğrencilerin kaliteli eğitim alması sağlanıyor. Uzaktan eğitim, hazır içeriklere kolay ulaşılmasını sağlayarak geleneksel eğitiminde etkili bir destekçisi oluyor.

Advancity'nin sürekli yenilik yaratan köklü bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan Atacık şöyle devam etti:

"Advancity 1999 yılında kuruldu.Şirketimiz 2004 yılında tamamen üniversiteler için uzaktan eğitim çözümleri üretmeye yoğunlaştı ve kendi alanında yerli malı belgesi alan ilk firma oldu. Yazılımlarımızın tümünü Ar-Ge ekibimiz geliştiriyor. Sakarya Teknokent'te bir merkezimiz var. Geliştirdiğimiz çözümlerle sadece internet aracılığıyla tek yönlü eğitim değil, canlı yayınların yapıldığı interaktif sanal sınıflar da oluşturuyoruz." (Fotoğraflı)


İstanbul Üniversitesi, Aydın Doğan Vakfı, 23 Mart, Aöf, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:50 Kaynak: DHA

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