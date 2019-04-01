Son Dakika Haberleri: Advantech Kimdir?

Advantech Kimdir?

34 dakika önce

Advantech Türkiye Akıllı Fabrika ve Enerji Sektör Müdürü Alper Sertel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Advantech Türkiye Akıllı Fabrika ve Enerji Sektör Müdürü Alper Sertel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Advantech kuruluşu ve bu zamana kadar yürüttüğü faaliyetler hakkında konuşan Sertel, "Advantech,1983 yılında Tayvan'da kurulmuş bir teknoloji şirketi. Ağırlık olarak endüstriyel otomasyon ağırlıklı olarak kendini geliştirmiş ve geçen yıl cirosu 1 buçuk milyar dolara yaklaşmış olan global bir firma. Biz de bu yıl içerisinde Advantech Türkiye organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de de bundan sonra aktif olarak faaliyet göstermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:33 

Türkiye, Aydın Doğan Vakfı, Sektörel, Ekonomi
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