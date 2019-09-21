Son Dakika Haberleri: 'Advent' ile ilk atışlar başarıyla gerçekleştirildi
Son Dakika Güncel Haber

'Advent' ile ilk atışlar başarıyla gerçekleştirildi

46 dakika önce

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

'Advent' ile ilk atışlar başarıyla gerçekleştirildi, System.String[]
DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile TCG Kınalıada gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi" denildi. Atışlar sırasında çekilen video da Twitter'da paylaşıldı. Videoda, hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Havelsan, ADVENT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayatını kaybeden Neslican Tay'ın cenazesi hastaneden alındı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dünya Temizlik Günü kapsamında çöp topladı Hava şartları nedeniyle hamsi 3 günde fiyatını 5'e katladı Erdoğan'dan tiryakilere kötü haber! Sigara yasağı genişliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 15:25:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Advent' ile ilk atışlar başarıyla gerçekleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]