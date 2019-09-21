'Advent' ile ilk atışlar başarıyla gerçekleştirildi
46 dakika önce
DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:38 Kaynak: DHA
DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan
mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT
' ile ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
ve Havelsan A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile TCG Kınalıada gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi" denildi. Atışlar sırasında çekilen video da Twitter'da paylaşıldı. Videoda, hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.
Hayatını kaybeden Neslican Tay'ın cenazesi hastaneden alındı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dünya Temizlik Günü kapsamında çöp topladı Hava şartları nedeniyle hamsi 3 günde fiyatını 5'e katladı Erdoğan'dan tiryakilere kötü haber! Sigara yasağı genişliyor