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Advocaat, Irak Milli Takımı'nın başına geçti - Son Dakika

Advocaat, Irak Milli Takımı'nın başına geçti

31.07.2021 21:31
Advocaat, Irak Milli Takımı'nın başına geçti, System.String[]

Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Irak Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından 73 yaşındaki teknik adama "hoş geldin" derken, sözleşmenin detayları paylaşılmadı.

Advocaat, Irak Milli Takımı ile ilk resmi maçına 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde eylül ayında Güney Kore karşısında çıkacak.

2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Advocaat, son iki yıldır ülkesinin Feyenoord takımında görev yapıyordu.

Futbol Federasyonu, Dick Advocaat, Milli, Irak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Advocaat, Irak Milli Takımı'nın başına geçti - Son Dakika Spor


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