ADYÜ, Adıyaman'ın tarihine ışık tutacak - Son Dakika

Adıyaman'ın tarih öncesi dönemlerine ışık tutacak olan "Adıyaman İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi" kaldığı yerden devam ediyor.

Adıyaman Üniversitesi'nden (ADYÜ) yapılan açıklamaya göre, Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Adıyaman Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan çalışmalar kapsamında, Adıyaman'ın, özellikle milattan önce ve hemen sonrası dönemlerine ait kültürlerin saptanması planlanıyor.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sabahaddin Özer, Adıyaman'ın sahip olduğu zengin arkeolojik potansiyeli ön plana çıkarmak istediklerini belirtti.

2013 yılında Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri ile başlatılan Adıyaman ili Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi'nin 5'inci etap çalışmalarına üç yıllık bir aradan sonra tekrar başlandığını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Bu sayede Adıyaman'ın sahip olduğu zengin arkeolojik potansiyeli de ön plana çıkartılmış olacağız. İlk günkü çalışmalar ile bu dönem kültürlerine ilişkin önemli veriler elde edildi. Adıyaman'da arkeolojik yüzey araştırması çalışmaları için gerekli izinleri sağlayan Kültür Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, projemiz için gerekli destekleri esirgemeyen Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'a ve Adıyaman Belediyesi Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür ediyoruz."