Son Dakika Haberleri: Adyü Doğa Kulübü Öğrencilerinden Çevre Duyarlılığı

Adyü Doğa Kulübü Öğrencilerinden Çevre Duyarlılığı

16 dakika önce

Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu tarafından, farkındalık oluşturmak ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Karadağ Kent Ormanı Türmüz bölgesinde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Adyü Doğa Kulübü Öğrencilerinden Çevre Duyarlılığı, System.String[]
Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu tarafından, farkındalık oluşturmak ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Karadağ Kent Ormanı Türmüz bölgesinde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

25 öğrencinin katıldığı etkinlikte bir tonun üzerinde atık toplanırken, Doğa Sporları Topluluk Başkanı Burak Yetiş ilerleyen günlerde aynı etkinliğin tekrarlanacağını belirtti. Yetiş, "Plastik poşetlere uygulanan 25 kuruşluk ücret uygulamasının cam şişelere de uygulanmasını veya cam şişelere 5 kuruş bile olsa depozito uygulanmasını istiyoruz. Herkesin çevre duyarlılığı noktasında belli bir hassasiyet taşıması gerekiyor. Küçük yaşlardan itibaren insanlarımızı çevre bilinci doğrultusunda yetiştirmeliyiz. Çünkü doğada bizler emanetçiyiz, emaneti bizden sonraki nesillere en güzel haliyle bırakmak zorundayız. Bu kapsamda topluluk olarak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz ve bu etkinliklerimize rektör hocamız her türlü desteği sağlıyor, kendisine tüm doğaseverler adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:22 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural'ın Avukatları Duruşmada Birbirine Girdi

Bankalar Promosyon Ödemeleri İçin Kesenin Ağzını Açtı İzmir'de Kaçak Silah Fabrikasına Helikopterli Operasyon: 46 Gözaltı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 12:38:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adyü Doğa Kulübü Öğrencilerinden Çevre Duyarlılığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]