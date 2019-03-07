Adyü Doğa Kulübü Öğrencilerinden Çevre Duyarlılığı

Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu tarafından, farkındalık oluşturmak ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Karadağ Kent Ormanı Türmüz bölgesinde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu tarafından, farkındalık oluşturmak ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Karadağ Kent Ormanı Türmüz bölgesinde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.



25 öğrencinin katıldığı etkinlikte bir tonun üzerinde atık toplanırken, Doğa Sporları Topluluk Başkanı Burak Yetiş ilerleyen günlerde aynı etkinliğin tekrarlanacağını belirtti. Yetiş, "Plastik poşetlere uygulanan 25 kuruşluk ücret uygulamasının cam şişelere de uygulanmasını veya cam şişelere 5 kuruş bile olsa depozito uygulanmasını istiyoruz. Herkesin çevre duyarlılığı noktasında belli bir hassasiyet taşıması gerekiyor. Küçük yaşlardan itibaren insanlarımızı çevre bilinci doğrultusunda yetiştirmeliyiz. Çünkü doğada bizler emanetçiyiz, emaneti bizden sonraki nesillere en güzel haliyle bırakmak zorundayız. Bu kapsamda topluluk olarak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz ve bu etkinliklerimize rektör hocamız her türlü desteği sağlıyor, kendisine tüm doğaseverler adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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