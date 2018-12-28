Son Dakika Haberleri: Adyü Öğrencilerine Moral ve Motivasyon Konseri Verildi

Adyü Öğrencilerine Moral ve Motivasyon Konseri Verildi

1 saat önce

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Müziksel Faaliyetler Topluluğu tarafından, yaklaşan final sınavları öncesinde üniversite öğrencilerine yönelik moral-motivasyon konseri düzenlendi.

Adyü Öğrencilerine Moral ve Motivasyon Konseri Verildi, System.String[]
Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Müziksel Faaliyetler Topluluğu tarafından, yaklaşan final sınavları öncesinde üniversite öğrencilerine yönelik moral-motivasyon konseri düzenlendi.

ADYÜ Merkez Külliyesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen konsere akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler katıldı.

Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin seslendirdiği türkülerde geleneksel Türk Halk Müziği sazlarının yanında Batı Müziği enstrümanları da kullanıldı. Solistliğini Mecit Bozkurt'un yaptığı konserde Neşet Ertaş, Mahsuni Şerif, Aşık Veysel'den türkülerin yanında anonim türküler de seslendirildi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği konserde öğrenciler türkülere hep birlikte tempo tutup eğlendi. Konser sonunda memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, "Böyle organizasyonların devam etmesini istiyoruz, üniversitemizin gerek bilimsel gerekse sosyal aktiviteleri her geçen gün çeşitleniyor, bu da bizleri oldukça memnun ediyor. Final sınavlarından önce yapılan bu etkinlik de çok güzel oldu, çok eğlendik, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:02 Kaynak: İHA

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