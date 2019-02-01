Son Dakika Haberleri: Aeb Başbakanları Kazakistan'da Toplandı

Aeb Başbakanları Kazakistan'da Toplandı

41 dakika önce

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Hükümetlerarası Konsey Toplantısı Kazakistan'ın Almatı kentinde yapıldı.

Aeb Başbakanları Kazakistan'da Toplandı, System.String[]
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Hükümetlerarası Konsey Toplantısı Kazakistan'ın Almatı kentinde yapıldı.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Bakıtcan Sagintayev'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Kırgızistan Başbakanı Muhammetkalıy Abılgaziyev, Belarus Başbakanı Sergey Rumas, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan ve Avrasya Ekonomik Komisyon Kurulu Başkanı Tigran Sarkisyan katıldı.

Toplantıda AEB üyesi ülkeler arasında ticari ve ekonomik iş birliği, karşılıklı ticareti artırma ve ekonominin diğer alanlarında entegrasyon potansiyelini geliştirme konuları ele alınırken, gelecek 2 yıllık dönem için yol haritasının kabul edilmesi gerektiğine işaret edildi.

Singapur ve Sırbistan ile serbest ticaret bölgeleri oluşturmaya yönelik müzakere sürecini başlatmak gerektiği vurgulanan toplantıda, gümrük, denizcilik ve Kazak kömür ihracatçılarının Rusya'nın liman hizmetlerine erişimi konularına ilişkin birtakım belgeler de kabul edildi.

AEB Toplantısında ayrıca, bir sonraki toplantının mayıs ayında Ermenistan'da yapılması kararlaştırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:13 Kaynak: AA

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