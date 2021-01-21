AEDAŞ, BEDAŞ, ÇEDAŞ yılbaşındaki elektrik tüketim verilerini açıkladı

Antalya, Burdur ve Isparta'da görev yapan Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ ( BEDAŞ) ile Sivas, Tokat ve Yozgat'ta hizmet sunan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), 31 Aralık 2020 -1 Ocak 2021 tarihlerine ilişkin elektrik tüketim rakamlarını açıkladı.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların etkisiyle İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Burdur ve Isparta'da yılbaşında elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre geriledi.

Elektrik dağıtım sektöründe öncülük rolü üstlenen üç şirketin rakamları, toplam 7 ilde yaklaşık 8,5 milyon elektrik abonesinin yılbaşındaki enerjilerini ortaya koydu.

İstanbul Avrupa Yakasında tüketim yüzde 14 düştü

BEDAŞ'ın açıkladığı verilere göre, 31 Aralık 2019'da İstanbul Avrupa Yakası'nda toplam 81 bin 552 megavatsaat elektrik tüketilirken, 31 Aralık 2020'de bu rakam yüzde 14'lük düşüşle 69 bin 769 megavatsaate geriledi.

31 Aralık 2020 günü, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında mesken abonelerinin elektrik tüketimi yüzde 8, ticarethanelerin yüzde 25 geriledi. Sanayi abonelerinin tüketimi ise bir önceki yılla paralel bir seyir izledi.

Bölgede 1 Ocak 2020'de elektrik tüketimi 64 bin 944 megavatsaat seviyesinde gerçekleşirken, bu yılın ilk günü söz konusu rakam yüzde 18'lik düşüşle 53 bin 42 megavatsaat oldu meskenlerde tüketim yüzde 7, ticarethanelerde yüzde 34 ve sanayide yüzde 9 geriledi.

Antalya yılbaşını sakin geçirdi

AEDAŞ'ın açıkladığı rakamlar ise turizmin başkenti Antalya başta olmak üzere Burdur ve Isparta'da elektrik tüketiminin düştüğünü gösterdi.

Buna göre, 2020'nin son günü 3 ildeki elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı gününe göre yüzde 11 geriledi. 31 Aralık 2019'da 25 bin 907 megavatsaat olan elektrik tüketimi, 31 Aralık 2020'de 22 bin 994 megavatsaat seviyesine geriledi.

31 Aralık'ta Antalya, Burdur ve Isparta'da mesken abonelerinin elektrik tüketimi 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12, ticarethane abonelerinin tüketimi ise yüzde 27 geriledi. Aynı tarih itibarıyla sanayi abonelerinin elektrik tüketiminde yüzde 10'luk bir artış gerçekleşti.

Elektrik talebindeki gerileme yılın ilk günü de kendini göstererek, 1 Ocak 2020'de bölgedeki toplam tüketim 24 bin 136 megavatsaat iken bu yılın aynı gününde bu rakam yüzde 14'lük bir düşüşle 20 bin 775 megavatsaate indi.

Abone grupları bazında yapılan örneklem çerçevesine ise 1 Ocak 2021'de bir önceki yılın aynı gününe göre meskenlerin elektrik tüketimi yüzde 14, ticarethanelerin yüzde 30 düşerken, yılın ilk günü sanayi abonelerinde de yüzde 9'luk bir artış görüldü.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yüzde 4'lük artış

ÇEDAŞ'ın hizmet bölgesi Sivas, Tokat ve Yozgat'ta ise tüketim farklı bir seyir gösterdi. Üç kentteki toplam elektrik tüketimi, 31 Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı gününe göre yüzde 4 arttı.

Buna göre, 31 Aralık 2019'da toplam 6 bin 545 megavatsaat olan bölgedeki elektrik tüketimi, 31 Aralık 2020 günü 6 bin 810 megavatsaate yükseldi.

Abone gruplarını temsil eden alçak gerilim trafo merkezlerinden elde edilen veriler kapsamında gerçekleştirilen örnekleme göre geçen yılın son günü mesken abonelerinde yüzde 9, sanayi abonelerinde ise yüzde 5'lik bir artış gözlendi.

Salgın kapsamında restoran, kafe gibi yerlerin sadece paket servisi hizmeti vermesi ve sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisi ile ticarethanelerin elektrik tüketimi ise yılın son günü yüzde 8 geriledi.

1 Ocak 2020'de 6 bin 199 megavatsaat elektrik tüketen Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yeni yılın ilk günü tüketim yüzde 1'lik artışla 6 bin 265 megavatsaate oldu.

Şirketin abone grupları bazında yaptığı örneklem çalışmasına göre yılın ilk günü mesken abonelerinin elektrik tüketimi yüzde 11, sanayinin yüzde 6 yükselirken, ticarethanelerin elektrik tüketimi ise yüzde 16 geriledi.