AEDAŞ çalışanları "Farkındayız Yanındayız" diyerek otizmli gençlerle buluştu - Son Dakika

AEDAŞ çalışanları "Farkındayız Yanındayız" diyerek otizmli gençlerle buluştu

01.04.2021 20:32

AEDAŞ çalışanları "Farkındayız Yanındayız" diyerek otizmli gençlerle buluştu AEDAŞ genel müdürü ve çalışanları otizmli gençlerle kurabiye yaptı AEDAŞ çalışanları otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla aşçılık eğitimi alan otistik öğrencilerle birlikte "Farkındayız...

AEDAŞ çalışanları "Farkındayız Yanındayız" diyerek otizmli gençlerle buluştu

AEDAŞ genel müdürü ve çalışanları otizmli gençlerle kurabiye yaptı

ANTALYA - AEDAŞ çalışanları otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla aşçılık eğitimi alan otistik öğrencilerle birlikte "Farkındayız Yanınızdayız" etkinliğinde bir araya geldi. AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, etkinlikte otizmli öğrencilerle birlikte kurabiye yaptı.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), otistik bireylerin toplum içinde yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla otizm farkındalık ayına özel 'Farkındayız Yanınızdayız' etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında, AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu öncülüğünde AEDAŞ çalışanları, Bizim Otizm Köyü'nde bir araya geldi.

AEDAŞ'ın Bizim Otizm Köyü'nde gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında MEB Otistik Bireyler Kurs Merkezi'nde aşçılık eğitimi alan otistik öğrencilerle bir araya gelen Bahadır Müdüroğlu ve AEDAŞ çalışanları, keyifli sohbet eşliğinde kurabiye hazırladı. AEDAŞ'ın düzenlediği etkinlik ile hem otizm farkındalığı yaratıldı hem de kurs merkezinin genel temizlik ve mutfak ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi için katkı sağlandı. Etkinliğin sonunda, halk eğitim merkezi görevlileri AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu'na teşekkür plaketi verdi. Müdüroğlu, etkinlik kapsamında bir araya geldiği otizmli öğrencilere, yaptıkları kurabiyelerden ikram etti.

"Bizim Otizm Köyü öğrencileri ile birlikte olmaktan mutluluk duyduk"

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında "Akdeniz AEDAŞ olarak faaliyet gösterdiğimiz alanlarda öncü olmayı değil, sorumluluk açısından da bölgemizde öncü olmayı hedefliyoruz. Otizm konusunda farkındalığı arttırmak için gerçekleştirdiğimiz etkinlikte Bizim Otizm Köyü öğrencileri ile birlikte olmaktan mutluluk duyduk" dedi.

"Bizim Otizm Köyü'nde farkındalık çalışması yapıyoruz"

Etkinlikte yer alan Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mukaddes Birşen, "Bizim Otizm Köyü'nde farkındalık çalışması yapıyoruz. Yarın 2 Nisan Dünya Otizm Günü ile ilgilide bir farkındalık çalışmamız olacak. Burası kapalı bir köy okuluydu. 2 tane derslikten küçük bir öğretmenler odasından ibaretti ama İçişleri Bakanlığı, İl, ilçe Milli Eğitim, Kaymakamlık, Konyaaltı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi olarak da bizim katkılarımızla şuanda kurs merkezi ve yaşam merkezi olarak çocuklarımızla birlikte eğitim görüyorlar. Otizmli çocuklarla ilgili derneğimizle beraber protokol yaptık. Kapalı köy okulunu hayırseverler, veliler, dernek desteği ile şimdiki haline getirdik. Buradaki öğrenim gören çocuklarımıza, özel eğitim öğretmeni, beden eğitimi, el sanatları öğretmeni gibi 1 öğrenciye 2 öğretmen olacak şekilde eğitim veriyoruz" diye konuştu.

"Otizmli aileler ve çocukları için burası bir nefes oluyor"

Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mukaddes Birsen, "2019'da açıldığımızda 19 öğrenci vardı. Şuanda 42 öğrencimiz var. Bütün otizmli aileler ve çocukları için burası bir nefes oluyor. Çok ağır çocuklar 1 gün geliyor, orta ve hafif otizmli çocuklar ise haftanın 4-5 günü geliyor. İstasyon çalışması yapıyorlar öğretmenler, çocuklar sıkıldığı zaman başka derse geçiyorlar. Bu sene mutfak atölyemizle daha da güçlendirdik. Bahçemiz var, köpeğimiz var. Bugün atölye çalışmamız oldu. Mutfak atölyesi yapıldı, küçük bir sergimiz oldu" şeklinde konuştu.

"Bizim Otizm Köyü'nde neler yapılıyor"

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği çatısı altında hizmete açılan 'Bizim Otizm Köyü'nde otizmli gençler el sanatları, tarım, aşçılık, müzik ve beden eğitimi kurslarına katılabiliyor. Otistik Bireyler Kurs Merkezi özellikle zorunlu eğitimi tamamlayan 18 yaş üstü otistik gençlere eğitim imkanı sağlayarak onları topluma kazandırmayı amaçlıyor.

AEDAŞ çalışanları Farkındayız Yanındayız diyerek otizmli gençlerle buluştu
AEDAŞ çalışanları Farkındayız Yanındayız diyerek otizmli gençlerle buluştu
AEDAŞ çalışanları Farkındayız Yanındayız diyerek otizmli gençlerle buluştu
AEDAŞ çalışanları Farkındayız Yanındayız diyerek otizmli gençlerle buluştu

milli eğitim bakanlığı, Akdeniz, Antalya, Otizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AEDAŞ çalışanları 'Farkındayız Yanındayız' diyerek otizmli gençlerle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meclis'te reddedilen Güvenlik Soruşturması teklifinin yeniden oylanacak olmasına muhalefetten tepki Meclis'te reddedilen Güvenlik Soruşturması teklifinin yeniden oylanacak olmasına muhalefetten tepki Erling Haaland'ın transferi için Barcelona ilk teması gerçekleştirdi Erling Haaland'ın transferi için Barcelona ilk teması gerçekleştirdi Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı         
21:58
Programda fenalaşan Seren Serengil hastaneye kaldırıldı Programda fenalaşan Seren Serengil hastaneye kaldırıldı         
21:42
Otobüsün altında kalan yaşlı kadın mucize eseri kurtuldu Otobüsün altında kalan yaşlı kadın mucize eseri kurtuldu         
21:10
Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti         
20:38
Fatmanur Altun'a hakaret eden kişiye skandal ifadelerle beraat kararı veren hakime soruşturma açıldı Fatmanur Altun'a hakaret eden kişiye skandal ifadelerle beraat kararı veren hakime soruşturma açıldı         
19:47
Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor         
18:47
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşını ifadesi ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşını ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı         
17:22
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Dünyaca tanınan tasarımcı Murat Günak, TOGG Tasarım Lideri oldu Dünyaca tanınan tasarımcı Murat Günak, TOGG Tasarım Lideri oldu         
13:59
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı         
12:00
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 22:04:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AEDAŞ çalışanları "Farkındayız Yanındayız" diyerek otizmli gençlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei