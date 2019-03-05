Son Dakika Haberleri: Aedaş Çalışanları, Omurilik Felçlileri İçin Koştu

Aedaş Çalışanları, Omurilik Felçlileri İçin Koştu

1 saat önce

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) çalışanları, farkındalık yaratmak için Runatolia Maratonu'nda omurilik felçlileri için koştu.

Aedaş Çalışanları, Omurilik Felçlileri İçin Koştu, System.String[]
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) çalışanları, farkındalık yaratmak için Runatolia Maratonu'nda omurilik felçlileri için koştu.

AEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart'taki Uluslararası Antalya Maratonu Runatolia'ya katılan 30 AEDAŞ çalışanı ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) üyeleri, omurilik felçlileri için farkındalık yaratmak ve tekerlekli sandalyenin alınması için maratona katıldı.

Şirket çalışanları bireysel olarak yardım topladığı maratonda, AEDAŞ şirketi de TOFD'ya bir adet akülü tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "Runatolia'da Adım Adım" çatısı altında TOFD ile omurilik felçlileri için koşarak bir farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

Antalya'nın tanıtımında büyük bir öneme sahip olan Runatolia'da yer almanın kendileri için çok değerli olduğunu belirten Müdüroğlu, "Bir yandan bölgemizin tanıtımına katkıda bulunmak, diğer yandan da omurilik felcine dikkat çekebilmek için çalışanlarımız ile her yıl Runatolia'da yer alıyoruz. Bu 'iyilik koşusuna' katılan tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Omurilik felçlilerine destek olabilmek için için plastik kapak toplanması kampanyasına da katıldıklarını vurgulayan Müdüroğlu, şirket olarak bugüne kadar 7 akülü sandelyeyi TOFD'ye ulaştırdıklarını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:00 Kaynak: AA

Antalya, Akdeniz, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Güncel
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