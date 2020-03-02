AEDAŞ çalışanları, omurilik felçlileri için koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AEDAŞ çalışanları, omurilik felçlileri için koştu - Son Dakika

AEDAŞ çalışanları, omurilik felçlileri için koştu

6 saat önce

AEDAŞ çalışanlarından oluşan 30 kişilik grup Uluslararası Antalya Maratonu Runatolia'da omurilik felciyle ilgili farkındalık sağlamak adına koştu.

AEDAŞ çalışanları, omurilik felçlileri için koştu, System.String[]

AEDAŞ çalışanlarından oluşan 30 kişilik grup Uluslararası Antalya Maratonu Runatolia'da omurilik felciyle ilgili farkındalık sağlamak adına koştu. TOFD ile birlikte tekerlekli sandalye alımı için kampanya yürüten AEDAŞ, koşu sonrasında bir adet daha tekerlekli sandalye bağışında bulundu.


Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile omurilik felcine dikkat çekmek amacıyla işbirliğine giden Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), bu yıl da 'Runatolia Maratonu'ndaydı. 30 AEDAŞ çalışanı akülü tekerlekli sandalye alımına katkı sağlamak üzere Uluslararası Antalya Maratonu Runatolia'da koştu. Çalışanlar bireysel olarak bağış toplarken AEDAŞ da TOFD'ye bir adet akülü tekerlekli sandalye bağışında bulundu.


2006 yılından bu yana yapılan, profesyonel ve amatör sporcuları, markaları, sivil toplum örgütlerini aynı çatı altında buluşturan Uluslararası Antalya Maratonu, 2015 yılından itibaren Runatolia Maratonu adını aldı. 1 Mart Pazar günü 15'incisi gerçekleştirilen maratona bu yıl da dünyanın dört bir yanından ve yurt içinden yoğun katılım oldu.


Runatolia'da Adım Adım çatısı altında TOFD ile birlikte omurilik felçlileri için koşarak bir farkındalık sağlamayı hedeflediklerini dile getiren AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "Ülke turizmine ve Antalya'mızın tanıtımına büyük katkı sağlayan Runatolia Maratonu'nda yer almak bizim için çok değerli. Bir yandan bölgemizin tanıtımına katkıda bulunmak, diğer yandan da omurilik felcine dikkat çekebilmek için çalışanlarımız ile her yıl Runatolia'da yer alıyoruz. Bu 'yardımseverlik koşusuna' katılan tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:31 Kaynak: İHA
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