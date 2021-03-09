AEDAŞ çalışanları, Runatolia Maratonu'nda omurilik felçlileri için koştu - Son Dakika

AEDAŞ çalışanları, Runatolia Maratonu'nda omurilik felçlileri için koştu

09.03.2021 14:39
AEDAŞ çalışanları, Runatolia Maratonu'nda omurilik felçlileri için koştu, System.String[]

AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu ve şirket çalışanlarından oluşan 23 kişilik takım bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Runatolia Maratonu'nda TOFD üyeleriyle birlikte 'Yol Arkadaşım Olur Musun' kampanyasına destek vermek için koştu.

AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu ve şirket çalışanlarından oluşan 23 kişilik takım bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Runatolia Maratonu'nda TOFD üyeleriyle birlikte 'Yol Arkadaşım Olur Musun' kampanyasına destek vermek için koştu.

Turizmde farklılık oluşturmak ve kış turizmine katkı sağlamak amacı ile 2006 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Runatolia Maratonu'nun 16'ncısı 7 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle maske, mesafe, hijyen kurallarına uygun olarak yapılan Runatolia'da bu yıl da Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) omurilik felcine dikkat etmek için yer aldı. AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu ve şirket çalışanlarından oluşan 23 kişilik takım, TOFD üyeleriyle birlikte 'Yol Arkadaşım Olur Musun?' kampanyasına destek vermek için koştu.

"2017 yılından bu yana düzenli olarak katılıyoruz"

2017 yılından bu yana Runatolia Maratonu'na katıldıklarını söyleyen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'yı uluslararası düzeyde tanıtan böyle bir organizasyonda yer almak bizim için çok değerli. Bu yıl pandemi nedeniyle geçmiş yıllara göre katılım biraz düşük olsa da zorlu bir yılda oldukça başarılı bir organizasyona imza atıldı. Biz de 23 kişilik takımımız ile bu yıl da omurilik felcine dikkat çekebilmek için Runatolia Maratonu'ndaydık" dedi.

"AEDAŞ şubelerinde toplanan kapaklar TOFD'ye gönderiliyor"

AEDAŞ çalışanları, Runatolia Maratonu'na katılımın yanı sıra topladıkları bağışlarla ihtiyaç sahibi omurilik felçlilerine akülü sandalye yardımı yapıyor. AEDAŞ ayrıca TOFD ile yaptığı işbirliği çerçevesinde omurilik felçlileri için akülü tekerlekli sandalye alımına katkı sağlamak amacıyla Antalya'da Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Alanya ile Isparta ve Burdur'daki şubelerine yerleştirdiği kutularda kapak toplanmasına destek veriyor. Getirenler adına şubelerde toplanan kapakların TOFD'ye gönderimi de yine ücretsiz olarak AEDAŞ tarafından gerçekleştiriliyor. - ANTALYA

AEDAŞ çalışanları, Runatolia Maratonu'nda omurilik felçlileri için koştu
AEDAŞ çalışanları, Runatolia Maratonu'nda omurilik felçlileri için koştu
AEDAŞ çalışanları, Runatolia Maratonu'nda omurilik felçlileri için koştu
AEDAŞ çalışanları, Runatolia Maratonu'nda omurilik felçlileri için koştu

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Antalya, Pazar, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AEDAŞ çalışanları, Runatolia Maratonu'nda omurilik felçlileri için koştu - Son Dakika


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