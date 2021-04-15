AEDAŞ çalışma saatlerinde değişikliğe gitti - Son Dakika

Covid-19 salgınına karşı Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya gidilirken sokağa çıkma kısıtlama saatleri de 19.00-05.00 olarak belirlendi. Yeni önlemler çerçevesinde Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. de (AEDAŞ) işletme müdürlüklerinin çalışma saatlerini yeniden düzenledi. Yeni düzenlemeyle birlikte 8.00-12.30 ile 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verilecek.

"Çalışanların ve müşterilerin sağlığı için her türlü önlem alındı"

AEDAŞ, Türkiye'yi de etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı çalışanları ve müşterilerinin güvenliği için Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarını geçen yıldan bu yana büyük bir özenle uygulamaya devam ediyor. Antalya, Isparta ve Burdur'da 2 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ, çalışan ve abonelerinin sağlığı için genel müdürlük, tüm şirket binaları ve işletme müdürlüklerinde dezenfeksiyon çalışmalarını, maske ve mesafe kurallarını taviz vermeden uyguluyor.

"Evde kal, işlemlerini evden yap"

Sağlık için evde kalmanın büyük önem taşıdığı bu dönemde AEDAŞ, işletme müdürlüklerine gelmeden AEDAŞ 186 mobil uygulaması, web sitesi, AEDASDestek sosyal medya hesabı ve ALO 186 çağrı merkezi üzerinden arıza, aydınlatma ve diğer teknik işlemlerini gerçekleştirme imkanı sunuyor. - ANTALYA