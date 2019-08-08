Son Dakika Haberleri: AEDAŞ, elektrik tüketimindeki artışa önlem aldı
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AEDAŞ, elektrik tüketimindeki artışa önlem aldı

1 saat önce

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), yaz aylarında turist sayısındaki artıştan kaynaklı elektrik tüketiminin artması nedeniyle önlem alındığı bildirildi.

AEDAŞ, elektrik tüketimindeki artışa önlem aldı, System.String[]
Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), yaz aylarında turist sayısındaki artıştan kaynaklı elektrik tüketiminin artması nedeniyle önlem alındığı bildirildi.
AEDAŞ'tan yapılan açıklamada, Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ'ın yabancı turistin Antalya'yı tercih etmesi ve son yıllarda bayramların yaz aylarına denk gelmesiyle artan elektrik tüketimi için gerekli önemlerin alındığı belirtildi.
Kurban Bayramı öncesinde bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı belirtilen açıklamada, olası arızalara karşı personelin sahada hazır bekletildiği, planlı kesintilerin askıya alındığı kaydedildi.
Açıklamada, şirket olarak temel amaçlarının her müşteriye, kesintisiz, güvenilir ve kaliteli enerji ulaştırmak olduğuna aktarıldı.
AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, daha önceki yıllarda bayram dönemlerinde tüketim artışlarını yakından inceleyerek personelin vardiya düzenini, yatırım ve bakım planlamalarını bu doğrultuda düzenlediklerini vurguladı.
Trafo, alçak gerilim, orta gerilim hatlarını termal kamera ve kısmı deşarj cihazlarıyla taramadan geçirerek gerekli bakımlarını yaptıklarını belirten Müdüroğlu, "Teknolojik dönüşümlerle SCADA (Uzaktan Kontrol ve Kumanda Merkezi) gibi entegre bilişim sistemleri sayesinde dağıtım şebekemiz anlık olarak izlenmekte ve birçok kesintiye uzaktan hızlı müdahale edilerek müşterilerimiz bu kesintilerin etkisini hissetmeden enerji sürekliliği sağlanmakta. SCADA sistemi ile kesinti yaşanan bölgelere 3 dakikadan daha az bir sürede müdahale ederek kesinti süresini minimum seviyelere indiriyoruz." ifadelerini kullandı.


Geçen yıl kutlanan Kurban Bayramı boyunca bölgedeki elektrik tüketiminin 2017'ye göre 25 bin MWh arttığını anımsatan Müdüroğlu, "2017'nin Kurban Bayramı'nın ilk günüyle karşılaştırdığımızda geçen yıl bayramın ilk günü tüketim yüzde 20 artış göstermişti. Bu verilere göre bu yıl da arkadaşlarımız tüm hazırlıklarını yaptı. Yabancı ve yerli turistin bölgemize olan ilgisi bu yıl da artarak sürüyor. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan Antalya'mızda müşterilerimizin yanı sıra yerli ve yabancı turiste de en iyi hizmeti vermek üzere personelimiz gece gündüz çalıştı ve çalışmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:30 Kaynak: AA
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