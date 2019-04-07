Aedaş, İklim Değişikliğine Karşı 6 Nisan Gecesi Işıklarını Kapattı
1 saat önce
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), küresel iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için yapılan "Dünya Saati" çevre etkinliğine bu yıl da 62 binası ile katıldı.
Akdeniz
Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), küresel iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için yapılan "Dünya Saati" çevre etkinliğine bu yıl da 62 binası ile katıldı. AEDAŞ, 6 Nisan Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında tüm dünyayla eşzamanlı olarak 62 işletme binasının ışıklarını söndürdü. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı
(WWF) tarafından ilk kez 2007 yılında Avustralya
'da başlatılan Dünya Saati etkinliğinin 2019 yılı teması 'doğa ve insan için yeni bir başlangıç olarak' belirlendi. 7 kıtadan, 135 ülke ve bölgeden 2 milyar insanın katıldığı Dünya Saati'nde bu yıl Türkiye
'den Ayasofya Müzesi
, Edirne Selimiye Camii
, İstanbul Boğazı
'ndaki köprüler, Rumeli
Hisarı gibi pek çok yapının bir saatliğine ışıkları söndü. Etkinlikler, WWF-Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ayrıca #DünyaSaati etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:33 Kaynak: İHA
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