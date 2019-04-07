Son Dakika Haberleri: Aedaş, İklim Değişikliğine Karşı 6 Nisan Gecesi Işıklarını Kapattı

Aedaş, İklim Değişikliğine Karşı 6 Nisan Gecesi Işıklarını Kapattı

1 saat önce

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), küresel iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için yapılan "Dünya Saati" çevre etkinliğine bu yıl da 62 binası ile katıldı.

Aedaş, İklim Değişikliğine Karşı 6 Nisan Gecesi Işıklarını Kapattı, System.String[]
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), küresel iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için yapılan "Dünya Saati" çevre etkinliğine bu yıl da 62 binası ile katıldı. AEDAŞ, 6 Nisan Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında tüm dünyayla eşzamanlı olarak 62 işletme binasının ışıklarını söndürdü.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından ilk kez 2007 yılında Avustralya'da başlatılan Dünya Saati etkinliğinin 2019 yılı teması 'doğa ve insan için yeni bir başlangıç olarak' belirlendi. 7 kıtadan, 135 ülke ve bölgeden 2 milyar insanın katıldığı Dünya Saati'nde bu yıl Türkiye'den Ayasofya Müzesi, Edirne Selimiye Camii, İstanbul Boğazı'ndaki köprüler, Rumeli Hisarı gibi pek çok yapının bir saatliğine ışıkları söndü. Etkinlikler, WWF-Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ayrıca #DünyaSaati etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:33 Kaynak: İHA

Türkiye, Wwf Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Akdeniz, Güncel
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