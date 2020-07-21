AEDAŞ'tan 343 milyon liralık yatırım

Antalya, Burdur ve Isparta'da 2,2 milyondan fazla müşterisine elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ, (AEDAŞ) bu yıl 343 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede 2013-2019'da 1 milyar 320 milyon liralık yatırım yapan AEDAŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de yatırımlarına devam etti.

Yeni normalleşme sürecinde yatırımlarına hız veren şirket, 2020 için planladığı 343 milyon liralık yatırımlarını gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, 2013'te tamamlanan özelleştirme sürecinden sonra 2019'a kadar bölgeye yaptıkları 1 milyar 320 milyon liralık yatırımın yüzde 75'ini şebeke yatırımlarının oluşturduğunu aktardı.

Şebekeye yönelik çalışmaların, yeni trafo tesisi, ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi, havai hatların yeraltına alınması, enerji nakil hattı gibi yatırımlardan oluştuğunu aktaran Müdüroğlu, yüzde 3'lük kısmını ise otomatik sayaç okuma sistemi, coğrafi bilgi sistemi gibi teknoloji alanlarını içerdiğini bildirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) belirlediği yatırım yükümlülüklerini eksiksiz tamamladıklarını vurgulayan Müdüroğlu, şunları kaydetti:

"2013-2019 arasında arıza sayısında yüzde 78, arıza sürelerinde de yüzde 71 iyileşme sağladık. 2020 yılında da arıza sayı ve süreleri bir önceki yıla oranla ciddi bir şekilde düştü. 2020 tüm dünya için farklı bir dönem oldu. Biz, bu süreçte çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı için tüm önlemleri alarak kesintisiz enerji için yine sahadaydık. Bu dönemde elimizden geldiğince yatırımlarımıza da devam ettik. Normalleşme adımlarının ardından çalışmalarımıza hız verdik. Bu sırada müşterilerimizin daha az etkilenmesi için yatırım çalışmalarımızı gece de sürdürüp planlı kesintileri elektriğe en az ihtiyaç duyulan saatlerde yapmaya özen gösteriyoruz."

Müdüroğlu, Antalya, Isparta ve Burdur'da merkez ve ilçelerinde kapasite artışından, yeraltı ve aydınlatma şebekesine, enerji nakil hatlarının yenilenmesine kadar birçok yatırımları olduğunu ifade etti.