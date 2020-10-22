AEDAŞ, Alanya ve Gazipaşa'da yatırımlarına devam ediyor

Antalya, Burdur ve Isparta'da 2,2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Alanya ve Gazipaşa'ya 2013-2019 yılları arasında 123 milyon lira yatırım yaptı.

Yıl sonuna kadar bu iki ilçeye 32 milyonluk daha yatırım yapmayı planlayan AEDAŞ'ın, 2013-2020 arasında Alanya ve Gazipaşa'ya yaptığı toplam yatırım miktarı 155 milyon liraya ulaşmış olacak.

Söz konusu yatırımın 23 milyonu Alanya, 9 milyonu ise Gazipaşa ilçelerini kapsıyor.

Enerji dağıtımı yaptıkları her noktaya hızlı, kesintisiz ve en verimli hizmeti kusursuz bir şekilde ulaştırmayı temel ilke olarak kabul ettiklerini ifade eden AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, şunları ifade etti:

"37,3 bin kilometrekare gibi oldukça geniş bir coğrafyada hizmet veriyoruz. Turistik destinasyonların yanı sıra ormanlık alanların da yoğun olduğu bir bölgemiz var. Bu nedenle yatırım planlamalarımızı yaparken ormanlık alanların ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Hedefimiz, yıl sonuna kadar Alanya ve Gazipaşa'da 32 milyonluk yatırımı hayata geçirerek bu iki ilçemizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek."