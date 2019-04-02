Aedaş'tan Alanya'ya 5 Yılda 89 Milyon Liralık Yatırım

Akdeniz
Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AEDAŞ) Antalya
'nın Alanya
ilçesine 5 yılda 89 milyon liralık yatırım yaptığı bildirildi.
AEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, kesintisiz enerji için görev bölgesindeki her noktaya yatırım götüren şirketin, Antalya'nın en gözde ilçelerinden olan Alanya'ya yaptığı yatırımın tutarının 5 yılda 89 milyon lirayı bulduğu belirtildi.
AEDAŞ'ın, çok sayıda yabancı müşteriye de ev sahipliği yapan Alanya'da güvenli kent için sokak aydınlatmalarına da özel önem verdiği aktarıldı. Açıklamada, 2018'de ilçede 2 bin 800 yeni aydınlatma armatürü devreye alındığı, yıl içinde bakımı yapılan aydınlatma armatürü sayısının ise 43 bine ulaştığı ifade edildi.
Alanya bölgesinde 331 kilometre hattın bakımı yapılarak olası arıza ve kesintilerin önüne geçilmiş oldu.
2 BİN 781 kaçak tutanağı tutuldu
Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, hizmet kalitesini artırmak için yapılan yatırımların bölgedeki arıza sayısını 2017 yılına göre aşağıya çektiğini aktararak, şunları kaydetti:
"AEDAŞ inovasyona, hizmet kalitesine, müşteri ve çalışan memnuniyetine verdiği önemi hayata geçirdiği projeler ve vizyoner bakış açısıyla destekliyor. Elektrik enerjisinin insan hayatının temel taşlarından biri olduğu bilinciyle hareket eden şirketimiz yüksek müşteri memnuniyeti hedefi ile faaliyet gösteriyor. Görev bölgemizdeki her ilçe, her mahalle, her nokta bizim için değerli. Özelleşme sürecinin ardından ilçe ilçe yatırım planlarımızı belirledik ve çalışmalarımızı buna göre hayata geçirdik. Bu çerçevede Alanya'ya da 5 yılda 89 milyon liralık bir yatırım yaptık. Bölgeye yönelik 2019 yatırım planlarımız da devam ediyor."
Elektrik dağıtımı yaptıkları her noktaya, hızlı, kesintisiz ve en verimli hizmeti kusursuz bir şekilde ulaştırma hedefi ile çalıştıklarını belirten Müdüroğlu, bu sırada bölgedeki kaçağın da önüne geçmek üzere çaba gösterdiklerini vurguladı.
Müdüroğlu, 2018 yılında 2 bin 781 kaçak tutanağı tutarak 6 milyon 549 bin 612 lira tutarında tahakkuk yaptıklarını kaydetti.