Aedaş'tan "Dünya Saati" Etkinliği

Akdeniz
Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), iklim değişikliğine dikkati çekmek için kısa süreliğine ışıklarını kapattı.
AEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Antalya
, Burdur
ve Isparta
'da 2 milyon müşteriye hizmet veren AEDAŞ, küresel iklim değişikliği sorununa dikkati çekmek için tüm dünyada düzenlenen "Dünya Saati" etkinliğine bu yıl da 62 binası ile katıldı.
AEDAŞ, 6 Nisan Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında eş zamanlı olarak 62 işletme binasının ışıklarını söndürdü. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı
(WWF) tarafından ilk kez 2007 yılında Avustralya
'da başlatılan "Dünya Saati" etkinliğinin 2019 yılı teması "doğa ve insan için yeni bir başlangıç" olarak belirlendi.
135 ülke ve bölgeden 2 milyar insanın katıldığı etkinlik kapsamında, bu yıl Türkiye
'den Ayasofya Müzesi
, Edirne Selimiye Cami
, İstanbul
Boğazındaki köprüler, Rumeli
Hisarı gibi pek çok yapının bir saatliğine ışıkları söndürüldü.
Etkinlikler, WWF-Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.