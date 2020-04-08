AEDAŞ'tan sağlık kuruluşları için

Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AEDAŞ), yeni tip koronavirüs ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık kurumlarına özel "hızlı hat" kurduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, AEDAŞ'ın kesintisiz enerji için tüm personeli ile özverili çalışma sergilediği belirtildi.

Sağlık kuruluşlarında enerji sorunu yaşanmaması için arıza, bakım, onarım ekiplerinin alarm durumuna geçirildiği belirtilen açıklamada, şirketin diğer yandan da çağrı merkezi bünyesinde oluşturduğu "hızlı hat" ile Antalya, Burdur ve Isparta'daki tüm sağlık kuruluşlarına bekletmeden hizmet verdiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ALO 186 Çağrı Merkezinde, üç ildeki özel hastaneler, devlet hastaneleri, aile sağlığı ve diyaliz merkezleri de dahil olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarının hızla ulaşabilmesi için AEDAŞ tarafından tanımlanan 'hızlı hat' bulunuyor. Bu hat sayesinde sağlık kuruluşlarından arayanlar tek tuşla müşteri temsilcisine bağlanarak talep ve şikayetlerini iletebiliyor. Çağrı merkezi de gelen talepleri hızla sahadaki ekiplere ileterek, sağlık sistemine kesintisiz enerji ulaştırıyor."