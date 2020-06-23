AEDAŞ: Trafo, alçak ve orta gerilim hatları onarıldı - Son Dakika

Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ, hava sıcaklığının artmasıyla trafo, alçak ve orta gerilim hatlarını bakım ve onarım taramasından geçirdi. AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "Yatırım, bakım ve onarım planlamamızı yaparken pek çok kriterle birlikte meteoroloji verilerini de göz önünde bulunduruyoruz" dedi.

Havaların ısınmasıyla elektrik tüketiminin de arttı. Antalya, Burdur ve Isparta'da 2,2 milyondan fazla müşteriye elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) yaz sıcaklarıyla birlikte enerji ihtiyacında sorun yaşanmaması için trafo, alçak ve orta gerilim hatlarının termal kamera ve kısmı deşarj cihazları ile taramadan geçirdiğini açıkladı. Artan hava sıcaklıkları ve tüketim nedeniyle trafolarda bir sorun yaşanmaması için puant yüklerinin de anlık olarak takip edildiği aktarıldı.

Koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde vatandaşların mağdur olmaması için canla başla çalıştıklarını söyleyen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "Normalleşme süreci ile ticarethane, turizm ve sanayi abonelerinde elektrik tüketimi arttı. Yaz aylarında sıcaklıkların da etkisi ile bölgede yoğun klima kullanımı da başladı. Yaz aylarındaki tüketim artışlarını yakından takip ederek bakım ve onarım çalışmalarının planlamasını bu tarihlerden önce yaptık" dedi.

SAHADAKİ EKİPLER GÜÇLENDİRİLDİ

Yaz aylarında sahadaki ekiplerini daha da güçlendirdiklerini dile getiren Müdüroğlu, "Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) 2020'de kuzey yarım kürede sıcaklık rekoru kırabileceği uyarısı oldu. Bizim de uzun bir süredir kendi bünyemizde oluşturduğumuz bir Meteoroloji Grubu'muz da bulunuyor. Hava tahminlerini yaklaşık bir hafta önceden takip ederek bildiriyorlar ve biz de hava şartlarına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzlukları da göz önünde bulundurarak planlı kesinti, bakım ve yatırım çalışmalarını yapıyoruz. Şu an için bölgemizde en yüksek sıcaklıkların yaşandığı temmuz ve ağustos aylarının mevsim normallerinde seyretmesini bekliyoruz" diye konuştu.

'CANLI TAKİP SAYESİNDE ÖNLEYİCİ ADIMLARI ATIYORUZ'

Arızalara uzaktan müdahale imkanı sağlayan SCADA ve Entegre Bilişim Sistemleri (EBS) sayesinde kesintiye neden olabilecek hareketleri anlık olarak takip ettiklerini söyleyen Müdüroğlu, "24 saat canlı izlediğimiz şebekemizi hava tahminleriyle analiz edip anlık aksiyon alabiliyoruz. Böylece, yaşanabilecek olumsuz durumları önleyebiliyoruz. Arıza durumlarını, planlı kesintileri hava tahmin takibi ile analiz edip aksiyonları bu doğrultuda düzenliyor, tüketicilerimize kesintisiz hizmeti sağlıyoruz. Bu yıl da tatil nedeniyle bölgemize gelen nüfus ve sıcak havaya bağlı yoğun klima kullanımı tüketim artışına neden olacak. Geçtiğimiz yılların tüketim miktarlarını ve hava tahminlerini göz önüne alarak temmuz ve ağustos aylarına özellikle dikkat edip gerekli planlamaları şimdiden yaptık" ifadelerini kullandı