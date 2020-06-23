AEDAŞ tüketimin arttığı yaz dönemine hazır - Son Dakika

AEDAŞ tüketimin arttığı yaz dönemine hazır

Antalya, Burdur ve Isparta'da 2,2 milyondan fazla müşterisine elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AEDAŞ), yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte enerji ihtiyacında sorun yaşanmaması için ön hazırlıklarını tamamladı.

Antalya, Burdur ve Isparta'da 2,2 milyondan fazla müşterisine elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AEDAŞ), yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte enerji ihtiyacında sorun yaşanmaması için ön hazırlıklarını tamamladı.

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AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, yaptığı açıklamada yatırım, bakım ve onarım planlamalarını yaparken pek çok kriterle birlikte meteoroloji verilerini de göz önünde bulundurduklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine girilmesiyle ticarethane, turizm ve sanayi abonelerinde elektrik tüketimi artmaya başlarken yaz aylarında bölgede klima kullanımının da yükseldiğine dikkati çeken Müdüroğlu, özveriyle çalışan personel sayesinde herhangi bir sorun yaşanmadan çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Arızalara uzaktan müdahale imkanı sağlayan SCADA ve Entegre Bilişim Sistemleri (EBS) sayesinde kesintiye neden olabilecek hareketleri anlık olarak takip ettiklerini aktaran Müdüroğlu, şunları ifade etti:

"24 saat canlı izlediğimiz şebekemizi hava tahminleriyle analiz edip anlık aksiyon alabiliyoruz. Böylece, yaşanabilecek olumsuz durumları önleyebiliyoruz. Arıza durumlarını, planlı kesintileri hava tahmin takibi ile analiz edip aksiyonları bu doğrultuda düzenliyor, tüketicilerimize kesintisiz hizmeti sağlıyoruz. Bu yıl da tatil nedeniyle bölgemize gelen nüfus ve sıcak havaya bağlı yoğun klima kullanımı tüketim artışına neden olacak. Geçtiğimiz yılların tüketim miktarlarını ve hava tahminlerini göz önüne alarak temmuz ve ağustos aylarına özellikle dikkat edip gerekli planlamaları şimdiden yaptık."

Antalya, Isparta, Akdeniz, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AEDAŞ tüketimin arttığı yaz dönemine hazır - Son Dakika

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