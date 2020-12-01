AEDAŞ yıl sonuna kadar Burdur'a 30,2 milyon lira yatırım yapacak - Son Dakika

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (AEDAŞ) yıl sonuna kadar Burdur'a yapacağı yatırımların 30 milyon 200 bin lirayı bulacağı bildirildi.

AEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket hizmet verdiği her noktaya kesintisiz enerji sağlama hedefiyle çalışmalarına 7 gün 24 saat esasıyla devam ediyor.

2013-2019 arasında Burdur'a 59 milyon 400 bin liralık yatırım yapan AEDAŞ, bu yıl da yatırımlarına devam ediyor.

Elektrik dağıtım sektörünün öncü şirketlerinden AEDAŞ, 2013'ten itibaren bölgenin enerji altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına ara vermeden sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen hizmetlerini kesintisiz sürdüren AEDAŞ, şirket olarak planlamalarını yaparken her bölgenin ihtiyaçlarını önceden belirliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdürüoğlu da Antalya, Burdur ve Isparta'da yaklaşık 2 milyon 200 bin aboneye hizmet verdiklerini belirtti.

Oldukça geniş bir coğrafyada görev yapmalarına rağmen her ili, ilçe ve sokağı özel olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Müdürüoğlu, kesintisiz enerji için ihtiyaç duyulan yatırımları hayata geçirdiklerini aktardı.

Müdürüoğlu, Burdur'da 2020 yatırım programında şebeke yatırımlarına ağırlık verdiklerine dikkati çekerek "Trafo merkezine yeni fider tesisi, enerji nakil hattı, kırsal şebekelerin yenilenmesi ve şehir merkezindeki havai hatların yeraltına alınması gibi çalışmaları önceliklendirdik. Burdur'un enerji altyapısını güçlendirmek için bu yıl yapacağımız 30,2 milyon liralık yatırımın yüzde 80'ini hayata geçirdik. 2021'de yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.???????