Aegee Herkesi Yeni Proje Fikirleri Üretmeye Davet Ediyor
1 saat önce
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Avrupa Öğrencileri Forumu Kulübü (AEGEE) tarafından 3 gün sürecek olan 'Proje Yazımı ve Yönetimi Eğitimi' başladı.
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Avrupa
Öğrencileri Forumu Kulübü (AEGEE) tarafından 3 gün sürecek olan 'Proje Yazımı ve Yönetimi Eğitimi' başladı.
"Fikirlerinizi cesaret göstererek dile getirin"
Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Eskişehir Avrupa Öğrencileri Forumu Kulübü (AEGEE) Kulüp Danışmanı Prof. Dr. Bülent Açma, "AEGEE, Üniversitemizin Avrupa ile organik bağı olan kulüplerinden biridir. Bu da oldukça önem arz ediyor. Biz ülke olarak Avrupa Birliği
fonlarından yeterince yararlanamıyoruz. Bu durumun üstesinden gelmemiz lazım. Sizlerin çok güzel projeler yapacağına inanıyorum. Bu yüzden her yıl olduğu gibi bu yıl da sizlere yeni proje fikirleri üretmeye davet ediyorum. Lütfen fikirlerinizi cesaret göstererek dile getirin" şeklinde konuştu.
Keyifli bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerini dile getiren AEGEE Kulübü Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Gülsüm Nur Kaşlı, eğitim kapsamında proje yazımı ve süreçlerine değineceklerini ayrıca fon bulma mülakat teknikleri uygulaması da yapacaklarını belirtti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:20 Kaynak: İHA
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