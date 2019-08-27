AEK'da Trabzonspor maçı öncesi şok

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında perşembe günü Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan AEK'da sıcak saatler yaşanıyor. İç sahada Trabzonspor'a 3-1 kaybedilen maçın ardından hafta sonu lige de kendi sahasında Xanthi'ye 2-1 kaybederek başlayan Yunan ekibinde sportif direktör Nikolaos Lyberopoulos istifa dilekçesini yönetime sundu. Lyberopoulos'un istifasını kabul eden AEK yönetimi bugün yaptığı açıklamada İlija İvic'in göreve getirildiğini açıkladı.



AEK, TRABZONSPOR MAÇINA GEÇİCİ ANTRENÖR İLE ÇIKACAK



Dün yapılan idmanda yer almayan Portekizli teknik adamın yerine takımı Nikos Kostenoglou çalıştırdı. Ayrıca AEK resmi internet sitesinden yapılan açıklamada perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesi, yarın düzenlenecek basın toplantısına Kostenoglou'nun katılacağı açıklandı. Teknik direktör Miguel Cardoso'nun oyuncularla arasının açık olduğu ve UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Craiova karşısında oynanan rövanş maçından sonra oyuncularla tartışma yaşadığı iddia edilmişti.