Son Dakika Haberleri: AEK'de yeni sportif direktör Ivic oldu
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AEK'de yeni sportif direktör Ivic oldu

1 saat önce

Yunanistan Birinci Futbol Ligi takımlarından AEK, Sırp Ilija Ivic'i sportif direktörlük görevine getirdi.

AEK'de yeni sportif direktör Ivic oldu, System.String[]

Yunanistan Birinci Futbol Ligi takımlarından AEK, Sırp Ilija Ivic'i sportif direktörlük görevine getirdi.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi AEK'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 48 yaşındaki Ivic'in sportif direktörlük görevine getirildiği kaydedildi.

Yunan basını, alınan kötü sonuçların ardından Portekizli teknik direktör Miguel Cardoso'nun görevine son verildiğini yazarken, kulübün internet sitesinde ise Cardoso hala teknik direktör olarak görünüyor.

Play-off turunun ilk maçında Trabzonspor'a 3-1 yenilen AEK, ligin ilk haftasında da Xanthi'ye 2-1 mağlup oldu. Yunan ekibi, rövanş mücadelesinde perşembe günü bordo-mavili ekibe konuk olacak.

Yunanistan, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:58 Kaynak: AA
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