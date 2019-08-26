Son Dakika Haberleri: AEK, lige mağlubiyetle başladı
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AEK, lige mağlubiyetle başladı

26 dakika önce

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turundaki rakibi AEK, Yunanistan Süper Ligi'nde ağırladığı Xanthi'ye 2-1 yenildi.

AEK, lige mağlubiyetle başladı, System.String[]

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turundaki rakibi AEK, Yunanistan Süper Ligi'nde ağırladığı Xanthi'ye 2-1 yenildi.

Ligin ilk haftasının kapanış maçında AEK, Xanthi'yi konuk etti.

Xanthi, 67. dakikada William ve 78. dakikada Jean Barrientos'un golleriyle 2-1 galip geldi ve sezona 3 puanla başladı. Nelson Oliveira, 90. dakikada AEK'in tek golünü attı.

Ev sahibi takımda Chico Geraldes, 34. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Trabzonspor, 3-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu ilk maçının rövanşında, 29 Ağustos'ta AEK'i ağırlayacak.

Trabzonspor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:08 Kaynak: AA
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