Son Dakika Haberleri: "Aeneas Rotası Projesi" İstanbul'da görüşüldü
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"Aeneas Rotası Projesi" İstanbul'da görüşüldü

20 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Aeneas Rotası Projesi'nin hayata geçmesi için çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Aeneas Rotası Projesi'nin hayata geçmesi için çalışmalar devam ediyor. Bölge turizmi açısından önemli olan Kültür Rota Adayları Değerlendirme Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Edremit Belediyesi'nin bölgedeki kültür turizmini geliştirmek üzere başlattığı projenin, Avrupa Konseyi tescilli kültür rotaları listesine alınması konusunda çalışmalar devam ediyor. Aeneas rotasının başlangıcı olan Edremit'in, tarihe yön verecek olan rolünü Avrupa'ya tanıtmak için harekete geçen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan verdiği talimatla projenin gerçekleşmesi için gerekli tüm temasların sağlanması gerektiğini belirtti.

İstanbul'da düzenlenen Kültür Rota Adayları Değerlendirme Toplantısı'na Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitü Direktörü Stefano Dominioni'nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar da katıldı.

Edremit Körfezi'nde bölge turizminin gelişmesi açısından önemli olan kültür rotası projesinin sunumunu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personeli Elisa Falcini Becer gerçekleştirdi. Proje Türkiye'den davet edilen 2 rotadan birisi olmasının yanı sıra; yine Türkiye'de bir yerel yönetimin başvurduğu Akdeniz'deki ilk ve tek arkeolojik kültür rotası olmasıyla da büyük önem taşıyor. Projede hedeflenen noktaya ulaşıldığında Edremit'in Avrupa'da tanınırlığı ve turistik potansiyelinin artacağı düşünülüyor. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:27 Kaynak: İHA
Balıkesir, İstanbul, Edremit, Avrupa, Ekonomi
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