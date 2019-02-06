Son Dakika Haberleri: Aerion'ın As2'Si Pazardaki İlk Süpersonik Business Jet Olacak

Aerion'ın As2'Si Pazardaki İlk Süpersonik Business Jet Olacak

2 saat önce

Anlaşma çerçevesinde Boeing, teknoloji gelişimi ve uçak tasarımında ivmeyi artırmak, süpersonik hava yolculuğuna yeni pazarlar oluşturmak için Aerion'a ciddi bir yatırım yapacak.

Aerion'ın As2'Si Pazardaki İlk Süpersonik Business Jet Olacak, System.String[]

Boeing, merkezi ABD'nin Nevada eyaletinin Reno şehrinde bulunan yeni nesil süpersonik uçaklar alanında öncü Aerion Şirketi ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Boeing, Aerion'un AS2 süpersonik business jetinin pazara sunulmasında, teknik, üretim ve test uçuşu desteğinin yanı sıra dikey stratejik içerik sağlayacak. AS2, 1.4 mach veya saatte yaklaşık 1.000 mil hıza kadar uçmak üzere tasarlandı. Mevcut business jetlerden yüzde 70 daha hızlı uçabilen AS2, çevre performans hedeflerini karşılamanın yanı sıra, denizaşırı bir uçuşta yaklaşık üç saat kazandıracak. Uçağın ilk uçuşunun 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Boeing NeXt Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Steve Nordlund, "Boeing, çok güvenli ve verimli bir şekilde dünyayı hiç olmadığı kadar hızlı birbirine bağlayan bir dönüşüme öncülük ediyor. AS2, süpersonik teknolojiyi daha da olgunlaştırmak adına stratejik ve disiplinli çok önemli öncü bir yatırım. Aerion'un süpersonik uzmanlığı ile Boeing'in küresel sanayi ölçeğini ve ticari havacılık tecrübesini birleştiren bu ortaklık sayesinde, süpersonik uçuşun sürdürülebilir geleceğini inşa etmek için uygun bir ekibe sahibiz." dedi.

2003 yılında süpersonik uçaklar için daha verimli yeni aerodinamik teknolojiler geliştirmek üzere kurulan Aerion, 2014 yılında yolcu business jet tasarımı AS2 12'yi tanıttı. 2018 yılında AS2'nin GE Affinity motor tasarımını tanıttı.

Aerion Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan ve CEO'su Tom Vice, "AS2, mevzuata uygun ve verimli süpersonik uçuşun geleceği için bir başlangıç noktasıdır. Boeing'le birlikte, insanlığın üretkenliğini ve potansiyelini geliştirmek için çok büyük olanaklar barındıran daha hızlı ve daha bağlantılı bir gelecek yaratıyoruz." dedi.

Boeing NeXt, yeni bir yolculuk ekosisteminin sorumlu uygulanmasına öncülük etmek adına sanayi ortakları ve düzenleyici kuruluşlarla birlikte çalışıyor. Departmanın portföyünde, kentsel, bölgesel ve küresel yolculuğun geleceğini şekillendirecek olan prototip üretme faaliyet ve programları yer alıyor. Bu programların arasında otonom hava araçları ve yolcu taşıyabilen hipersonik uçaklar bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:57 Kaynak: Bültenler

Amerika Birleşik Devletleri, Boeing, Güncel
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