Aerodinamik jantlar ne kadar menzil kazandırıyor? - Son Dakika
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Aerodinamik jantlar ne kadar menzil kazandırıyor?

17.05.2022 08:34
Aerodinamik jantlar ne kadar menzil kazandırıyor?

Yapılan testler aerodinamik jant ve lastiklerin beklenenden çok daha fazla etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.

Elektrikli araçlar söz konusu olduğunda şirketlerin ön planda tuttukları ilk şey verimlilik oluyor. Araçların menzilini arttımak için hemen her yol denenirken aracın aerodinamik özelliklerine de bu konuda büyük iş düşüyor. Otomobillerde kullanılan jant ve lastikler de bu aşamada önemli bir rol üstleniyor.

Aerodinamik jantlar beklenenden çok daha başarılı!

Elektrikli araçların verimliliği üzerinde sürüklenme ve rüzgar direnci önemli bir rol oynuyor. Bu etkileri azaltmak için şirket elektrikli araçların aerodinamik özelliklerine fazla mesai harcıyor. Düşük dirençli lastikler ve aerodinamik jantlar, menzili ve tutuşu artırırken gürültünün de önüne geçiyor. Yapılan testler bu özel jant ve lastiklerin beklenenden çok daha fazla etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.

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Tesla Model 3, ilk çıktığında eleştirilen aero kapaklı standart 18 inç jantlara sahip. Car and Driver yaptığı testte bu aerodinamik jant kapaklarının ne kadar menzil kazandırdığını ortaya koydu. Testler sonucunda beklentileri aşan bu aerodinamik eklentinin menzilde ortalama yüzde 3.4 artış sağladığı görüldü. Tesla Model 3 aerodinamik jant kapakları ile ortalama 16 km daha fazla yol yaptı.

Aerodinamik jantlar ne kadar menzil kazandırıyor?

Saate 80 km/s hızla yapılan testlerde aracın menzili 502 km'den 518 km'ye yükseldi. 113 km/s ile yapılan testlerde ise menzilin 407 km'den 418 km'ye çıktığı görüldü. Testlerde hız 145 km/s'ye çıktığında ise aracın menzili yüzde 4.7'lik artış ile 320 km'ye ulaştı.

Tüketim tarafından baktığımızda ise; 80 km/s hızla ilerlerken Tesla Model 3 aerodinamik jant kapakları ile yüzde 3.1 daha az tüketim sağladı. 113 km/s hıza çıkıldığında tüketimin yüzde 2.5 oranında azaldığı görüldü. 145 km/s hızda ise elektrikli otomobilin tüketimi yüzde 4.5 daha az gerçekleşti.

Peki siz elektrikli araçlardaki aerodinamik eklentiler konusunda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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