Son Dakika Haberleri: Aeroflot 22 boeing 787 dreamliner siparişini iptal etti
Son Dakika Ekonomi Aeroflot 22 boeing 787 dreamliner siparişini iptal etti

Aeroflot 22 boeing 787 dreamliner siparişini iptal etti

1 saat önce

Rusya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot, Boeing'e 2007 yılında verdiği 22 adet "787 Dreamliner" siparişini iptal etti.

Aeroflot 22 boeing 787 dreamliner siparişini iptal etti, System.String[]

Rusya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot, Boeing'e 2007 yılında verdiği 22 adet "787 Dreamliner"  siparişini iptal etti.

Şirket'in 2015 yılında yaptığı açıklamada bu uçaklara htiyacı olmadığını açıklaması sonrası, 18 adet 787-8 Dreamliner ve 4 adet 787-9s'ten oluşan siparişin akıbeti konusunda belirsizlik yaşanıyor.

Boeing, 787 Dreamliner modeli için bugüne kadar 1,450 sipariş aldı ve bu uçakların 894 tanesini teslim etti.

Boeing'den yapılan açıklamada, Aeroflot'un 22 adet Boeing 787-8s uçaklardan oluşan siparişini iptal ettiği ve iptal edilen bu siparişin liste fiyatı üzerinden toplam değerinin 3.6 milyar dolar olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre Aeroflot, mevcut 787'lerden oluşan geniş gövde uçak filosunu artan talebi karşılayabilmek için üst düzeye yükseltmeyi hedefliyor.

Aeroflot Genel Direktörü Valery Okulov da açıklamasında, "filomuzu modernize ederken ve uluslararası erişim düzeyimizi genişletirken, 787 bize yeni pazar fırsatları yaratacak" dedi.


Boeing, Rusya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:33 Kaynak: DHA
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