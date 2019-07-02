Son Dakika Haberleri: Aeroflot, Moskova ile Prag arasındaki uçuşları iptal etti
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Aeroflot, Moskova ile Prag arasındaki uçuşları iptal etti

1 saat önce

Rus havayolu şirketi Aeroflot, Çekya'nın uçuş izinlerini iptal etmesinin ardından Moskova ve Prag arasındaki uçuşları iptal etti.

Aeroflot, Moskova ile Prag arasındaki uçuşları iptal etti, System.String[]
Rus havayolu şirketi Aeroflot, Çekya'nın uçuş izinlerini iptal etmesinin ardından Moskova ve Prag arasındaki uçuşları iptal etti.

Rus havayolu şirketi Aeroflot, Moskova ve Prag arasındaki uçuşları iptal etti. Aeroflot'tan yapılan açıklamada, etkilenen yolcuların uçuşlarını diğer havayolu şirketleriyle gerçekleştirebileceği bildirildi. Açıklamaya göre, şirketin Moskova'dan Prag'a ve Prag'dan Moskova'ya olan uçuşlarının birçoğu Çekya makamlarının uçuş izinlerini iptal etme kararları nedeniyle askıya alınmıştı. Açıklamada, "Çek Cumhuriyeti havacılık otoritelerinin Moskova-Prag-Moskova uçuşlarında daha önce verilen izinleri iptal etme kararı nedeniyle, Aeroflot 2 Temmuz'da gerçekleştirilecek SU2010/ 2011, SU2014/ 2015, SU2016/ 2017 ve SU2018/ 2019uçuşlarını iptal etmek zorunda, ancak SU2012/ 2013 ve SU2024/ 2025 uçuşları planlandığı gibi yapılacak" denildi.

Aeroflot tarafından Çekya havacılık otoriteleri tarafından verilen kararla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Rusya merkezli havayoluna göre, şirket durumu yakından takip edecek ve etkilenen yolcular yeni gelişmeler hakkında bilgilendirilecek. - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:28 Kaynak: İHA
havacılık, moskova, prag, rus, Güncel
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