Polis memuru olarak görev aldığınız Police Simulator Patrol Officer'da bir gününüzü suçlarla ve denetlemelerle geçirebilirsiniz. Amerika'nın kurgusal bir kentinde geçen Police Simulator Patrol Officer'da polis aracı ile devriye atabilir, suçluları yakalayabilirsiniz. Peki, Police Simulator Patrol Officer sistem gereksinimleri neler? Police Simulator Patrol Officer kaç GB? İşte detaylar…

POLICE SIMULATOR PATROL OFFICER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Police Simulator Patrol Officer'ı en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i3-2120 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 760 ekran kartına sahip olmanız gerekmektedir.

POLICE SIMULATOR PATROL OFFICER MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i3-2120

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

POLICE SIMULATOR PATROL OFFICER ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

POLICE SIMULATOR PATROL OFFICER KAÇ GB?

Police Simulator Patrol Officer'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 12 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

POLICE SIMULATOR PATROL OFFICER NE KADAR?

Erken erişim ile piyasaya sürülen Police Simulator Patrol Officer'ın Steam fiyatı 114,00 TL'dir.