Polis memuru olarak görev aldığınız Police Simulator Patrol Officer'da bir gününüzü suçlarla ve denetlemelerle geçirebilirsiniz. Amerika'nın kurgusal bir kentinde geçen Police Simulator Patrol Officer'da polis aracı ile devriye atabilir, suçluları yakalayabilirsiniz. Peki, Police Simulator Patrol Officer sistem gereksinimleri neler? Police Simulator Patrol Officer kaç GB? İşte detaylar…
Police Simulator Patrol Officer'ı en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i3-2120 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 760 ekran kartına sahip olmanız gerekmektedir.
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Police Simulator Patrol Officer'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 12 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Erken erişim ile piyasaya sürülen Police Simulator Patrol Officer'ın Steam fiyatı 114,00 TL'dir.
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