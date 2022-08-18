Police Simulator Patrol Officer sistem gereksinimleri neler? Police Simulator Patrol Officer kaç GB? - Son Dakika
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Police Simulator Patrol Officer sistem gereksinimleri neler? Police Simulator Patrol Officer kaç GB?

18.08.2022 08:10
Police Simulator Patrol Officer sistem gereksinimleri neler? Police Simulator Patrol Officer kaç GB?

Aesir Interactive'in geliştiriciliğini yapıp Astragon Entertainment'ın yayıncılığını üstlendiği açık dünya polis simülatörü Police Simulator Patrol Officer'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Police Simulator Patrol Officer sistem gereksinimleri neler? Police Simulator Patrol Officer kaç GB? Detayları haberimizde…

Polis memuru olarak görev aldığınız Police Simulator Patrol Officer'da bir gününüzü suçlarla ve denetlemelerle geçirebilirsiniz. Amerika'nın kurgusal bir kentinde geçen Police Simulator Patrol Officer'da polis aracı ile devriye atabilir, suçluları yakalayabilirsiniz. Peki, Police Simulator Patrol Officer sistem gereksinimleri neler? Police Simulator Patrol Officer kaç GB? İşte detaylar…

POLICE SIMULATOR PATROL OFFICER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Police Simulator Patrol Officer'ı en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i3-2120 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 760 ekran kartına sahip olmanız gerekmektedir.

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Police Simulator Patrol Officer sistem gereksinimleri neler? Police Simulator Patrol Officer kaç GB?

POLICE SIMULATOR PATROL OFFICER MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i3-2120
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

POLICE SIMULATOR PATROL OFFICER ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-4790
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

POLICE SIMULATOR PATROL OFFICER KAÇ GB?

Police Simulator Patrol Officer'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 12 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

POLICE SIMULATOR PATROL OFFICER NE KADAR?

Erken erişim ile piyasaya sürülen Police Simulator Patrol Officer'ın Steam fiyatı 114,00 TL'dir.

Police Simulator Patrol Officer sistem gereksinimleri neler? Police Simulator Patrol Officer kaç GB?
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Son Dakika Gamegar Police Simulator Patrol Officer sistem gereksinimleri neler? Police Simulator Patrol Officer kaç GB? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Police Simulator Patrol Officer sistem gereksinimleri neler? Police Simulator Patrol Officer kaç GB? - Son Dakika
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