AESOB Başkanı Adlıhan Dere'den esnafa destek çağrısı - Son Dakika

AESOB Başkanı Adlıhan Dere'den esnafa destek çağrısı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Koronavirüs nedeniyle okulların Mart ayından beri kapalı olması ve 2020/2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nda yüz yüze eğitimin 21 Eylül tarihine ertelenmesi nedeniyle kantinci ve servisçi esnafı başta olmak üzere kırtasiyeci, okul formacı, fotoğrafçı vb.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere'den esnafa destek çağrısı, System.String[]

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Koronavirüs nedeniyle okulların Mart ayından beri kapalı olması ve 2020/2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nda yüz yüze eğitimin 21 Eylül tarihine ertelenmesi nedeniyle kantinci ve servisçi esnafı başta olmak üzere kırtasiyeci, okul formacı, fotoğrafçı vb. esnaf ve sanatkarların zor günler geçirdiğini aktardı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında birçok esnafın olumsuz etkilendiğini belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, kantinci ve servisçi esnafının okulların kapalı olması nedeniyle 6 aydır evlerine ekmek götüremediklerini vurguladı. Yüz yüze eğitimin ertelenmesiyle hem çocukların okuldan uzaklaştığını hem de esnafın ekonomik çıkmaza girdiğini söyleyen AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Okulların Mart ayından bu yana kapalı olması nedeniyle kantinci ve servisçi esnafımız oldukça zor günler geçiriyor. Bir şekilde okulların açılması lazım. Okullar açılmazsa hem çocuklarımız okuldan uzaklaşıyor, eğitimleri olumsuz etkileniyor hem de esnafımız büyük mağduriyet yaşıyor. Evlatlarımız yaz sezonunda bizlerle beraber sahile, otele, plaja, tatile gitti. Her türlü dezenfekte işlemleri gerçekleştirilmiş ve hijyen önlemleri alınmış okullar buralardan daha güvenli bir ortam sunuyor. Ayrıca kantinci ve servisçi esnafımıza acil destek sağlanmalı. Bu durumda, 6 aydır iş yapamayan esnafımız için yeni ekonomik paket hazırlanmalı. Okulların kapalı olması nedeniyle 6 aydır çalışamayan kantinci ve servisçi esnafımıza da kısa çalışma ödeneği verilmeli. Devlet bankaları tarafından esnafımıza faizsiz ve bir yıl geri ödemesiz kredi paketleri sunulmalı. Kantinci ve servisçi esnafımızın sorunlarının çözümü için destek bekliyoruz." dedi.

"Okullar açılacak diye borçlanan esnaf sayımız çok fazla"

Borçlarını ödemek zorunda olan kantinci ve servisçi esnafının 6 aydır gelir elde etmekte zorlandığını dile getiren AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Mart ayından bu yana bir kuruş geliri olmayan kantinci ve servisçi esnafımız ev kirasını, elektrik, su faturasını ve diğer borçlarını ödeyemez duruma geldi. Esnaflarımızın okullarına yönelik yaptığı iş bağlantıları ve bunların karşılığında imzaladıkları çekleri, senetleri var. Okullar açılacak diye borçlanan esnaf sayımız çok fazla. Yine SSK ödemeleri Kasım ayında geliyor. Esnafın kullanmadığı kredi kalmadı, kredi kartları şişti. Esnaf açısından içinde bulunduğumuz durum çok ciddi. Hep birlikte bu sorunları çözmemiz lazım. Vatandaşlarımız da mutlaka belirtilen kurallara uymalı. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kuralları mutlaka uyulması gereken tedbirlerdir. Eğer tedbirlere uymazsak Pandemi sürecini daha da uzatacağız. Açıklanan tedbirlere hep beraber uyalım ve bu virüsün sosyal hayatımıza ve ekonomimize daha fazla zarar vermesini engelleyelim." diye konuştu. - ANTALYA

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 16:43

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AESOB Başkanı Adlıhan Dere'den esnafa destek çağrısı - Son Dakika Ekonomi
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