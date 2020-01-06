AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Esnafımız sağlık hizmetinden yoksun bırakılmamalı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 'Esnafımız sağlık hizmetinden yoksun bırakılmamalı' - Son Dakika

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Esnafımız sağlık hizmetinden yoksun bırakılmamalı"

6 saat önce

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar ile Genel Sağlık Sigortası borcu bulunan vatandaşların mağdur olmaması amacıyla 31 Aralık 2019'da sona eren sağlık hizmetlerinden yararlanma sürenin uzatılması gerektiğini belirtti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere,

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar ile Genel Sağlık Sigortası borcu bulunan vatandaşların mağdur olmaması amacıyla 31 Aralık 2019'da sona eren sağlık hizmetlerinden yararlanma sürenin uzatılması gerektiğini belirtti.


Esnaf ve sanatkarların sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Prim borçlarını ödeyemeyen Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-Kur'lu vatandaşlarımızın mağdur olmamaları amacıyla prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmesi için 31 Aralık 2019'a kadar verilen süre 1 yıl daha uzatılmalı." dedi. İki aydan fazla sağlık prim borcu olan Bağ-Kurluların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 31 Aralık 2019 itibariyle sona erdiğini hatırlatan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Sağlık güvencesi olmayan ve sağlık prim borcunu zamanında ödeyemeyenlerin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için verilen süre 2019 yılının sonuna kadar uzatılmıştı. Ancak GSS'li ve Bağ-Kur'lu vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile kamu üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması için verilen süre yılsonu itibariyle sona erdi. Sağlık primini ödeyemeyen yaklaşık 5 milyon GSS'li ile Bağ-Kur'lu vatandaşlarımızın ve ailelerinin mağdur olmaması amacıyla verilen süre 1 yıl daha uzatılmalı. Ekonomik durumu iyi olmayan ve borçlarını ödeyebilmek amacıyla mücadele eden vatandaşlarımız ile esnaf ve sanatkarlarımız sağlık hizmetinden yoksun bırakılmamalıdır." dedi. - ANTALYA

Aralık, prim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:19 Kaynak: İHA
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