AESOB Başkanı Dere: "Berber esnafı için karar yürürlükte" - Son Dakika
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AESOB Başkanı Dere: "Berber esnafı için karar yürürlükte"

6 saat önce

Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, Oda Üyesi esnaf ve sanatkarlar ile birlikte AESOB Başkanı Adlıhan Dere'ye Pazar günü tatil uygulaması dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulundu.

AESOB Başkanı Dere:

Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, Oda Üyesi esnaf ve sanatkarlar ile birlikte AESOB Başkanı Adlıhan Dere'ye Pazar günü tatil uygulaması dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulundu.


Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, Yönetim, Denetim Kurulu Üyeleri ve Oda Üyesi esnaf ve sanatkarlar ile birlikte Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere'yi ziyaret ederek Pazar günü tatil uygulaması dolayısıyla teşekkürlerini ilettiler. Asıl teşekkürü esnaf ve sanatkarların hak ettiğini belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Erkek berberi ve kadın kuaförü esnaf ve sanatkarlarımızın Pazar günü tatil uygulaması talebi doğrultusunda, Antalya Berberler Odamız ve Antalya Kuaförler Odamız Birliğimize bir yazı yazdı. Biz de bu talep yazısı doğrultusunda Antalya Valiliğimize bir yazı yazdık. Bu yazının neticesinde de, Antalya Merkez'de bulunan 5 ilçemizde erkek berberleri ve kadın kuaförlerinin Pazar günü saat 07: 00'dan 10: 00'a kadar açık olması ve saat 10: 00 itibariyle kapalı olması Antalya Valiliğimizin 10 Ekim 2019 tarihli oluruyla yürürlüğe girdi. Esnaf ve sanatkarlarımıza yapılan duyuruların ardından, Antalya Berberler Odamız 10 Kasım 2019'da, Antalya Kuaförler Odamız ise 10 Ocak 2020 tarihi itibariyle bu kararı uygulamaya geçirdi. Şu anda bu karar aynı şekilde yürürlükte, sizler de bu kararın arkasında olduğunuzu belirtiyorsunuz ve bu konudaki asıl teşekkürü berber esnaf ve sanatkarlarımız olarak sizler hak ediyorsunuz" dedi.


AESOB Başkanı Adlıhan Dere'ye teşekkürlerini ileterek plaket takdim eden Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, "AESOB Başkanımız Adlıhan Dere, her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında oldu. Antalya Berberler Odası olarak Pazar günü tatil uygulaması talebimizi de kendisine ileterek gerekli resmi yazışmalarımızı gerçekleştirmiştik. Sağ olsun başkanımız bizi kırmadı ve yine bizlerin yanında oldu. Ben de berber esnaf ve sanatkarlarımız adına kendisine teşekkür ediyorum." dedi. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:58 Kaynak: İHA
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