AESOB Başkanı Dere'den 18 Mart mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AESOB Başkanı Dere'den 18 Mart mesajı - Son Dakika

AESOB Başkanı Dere'den 18 Mart mesajı

6 saat önce

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Bu vatana sahip çıkmak ve daha da kalkındırarak ileriye götürmek boynumuzun borcudur.

AESOB Başkanı Dere'den 18 Mart mesajı, System.String[]

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Bu vatana sahip çıkmak ve daha da kalkındırarak ileriye götürmek boynumuzun borcudur. Vatanı için gövdesini siper etmekten asla çekinmeyen aziz şehitlerimizin, imkansızı başaran Seyit Ali Onbaşıların sayesinde bizler, bir asırdır bu topraklar üzerinde güvenle yaşamaktayız" dedi.


18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin iradesinin, inancının, azminin, bağımsızlık mücadelesinin, kahramanlık ve fedakarlığının göstergesi olmakla birlikte, asla esaret altına alınamayacağının ilanı ve tarihe yazılmış eşsiz bir kahramanlık örneğidir. Üzerinde yaşadığımız topraklar; vatan ve bayrak sevgisiyle hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, korkusuzca şehitlik ve gazilik mertebelerine erişen büyük kahramanlarımızın bizlere en kıymetli armağanı ve emanetidir" ifadelerinde bulundu.


"Vatana sahip çıkmak boynumuzun borcudur"


Dere, Çanakkale Zaferi'nin önemine değinerek, "18 Mart, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Bu vatana sahip çıkmak ve daha da kalkındırarak ileriye götürmek boynumuzun borcudur. Vatanı için gövdesini siper etmekten asla çekinmeyen aziz şehitlerimizin, imkansızı başaran Seyit Ali Onbaşıların sayesinde bizler, bir asırdır bu topraklar üzerinde güvenle yaşamaktayız. Bu sebepledir ki tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlıkla canlarını feda eden Çanakkale Şehitleri asla unutulmayacaktır. Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü yürekten kutluyor, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun" diye belirtti. - ANTALYA

Çanakkale Zaferi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:02 Kaynak: İHA
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