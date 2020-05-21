AESOB Başkanı Dere'den 'Bayramda alışverişi esnaftan yapın' çağrısı - Son Dakika

AESOB Başkanı Dere'den 'Bayramda alışverişi esnaftan yapın' çağrısı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Esnafımızın en çok iş yaptığı bu dönemde, satışlar eski bayramlar kadar olmayacağı için esnafımız da zor durumda kalacak.

AESOB Başkanı Dere'den 'Bayramda alışverişi esnaftan yapın' çağrısı, System.String[]

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Esnafımızın en çok iş yaptığı bu dönemde, satışlar eski bayramlar kadar olmayacağı için esnafımız da zor durumda kalacak. Bu süreçte hemşehrilerimize, alışverişlerini mümkün olduğunca esnaf ve sanatkarlarımızdan yaparak destek olmalarını, merdiven altı üretimlerden uzak durmalarını ve ihtiyaçlarını bildikleri, güvendikleri esnaflarımızdan karşılamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin ve esnaf-sanatkarların Ramazan Bayramını tebrik etti. Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Dere, "Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in sonuna gelerek bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. On bir ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayını geride bırakıyoruz. Tüm İslam alemi tarafından birlik ve beraberlik duygusu içinde Ramazan Bayramını kutlayacağız. Toplumu kaynaştıran ve kardeşliği pekiştiren bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın mutluluğunun yaşarken dostluk, yardımlaşma, birlik, beraberlik gibi gelenek ve göreneklerimizin en güzel şekilde yaşatıldığı bayramlarımız, bizi millet yapan ve kardeşçe bir arada yaşamamızı sağlayan ortak duygularda buluşturmaktadır. Büyük küçük hepimizin büyük bir coşku ile kutladığı bu günler, tüm İslam Aleminde özel bir yere sahiptir. Covid-19 salgını nedeniyle bu sene önceki senelerden farklı bir Ramazan Bayramı yaşayacağız. Ancak, bu zorlu günleri geride bırakmak ve sağlıklı günlere kavuşmak amacıyla alınan tüm önlemlere özenle uymaya dikkat edelim" ifadelerinde bulundu.

"Merdiven altından uzak duralım"

Bayramlık alışverişler için tüm hazırlıkların yapıldığını ancak bu sene önceki senelerden farklı bir Ramazan Bayramı yaşanacağını aktaran Dere, "Esnaf ve sanatkarlarımız her zaman olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaçlarını karşılayabilmek için hazırlıklarını tamamladı. Ancak, Korona salgını esnaf ve sanatkarlarımızı olumsuz etkilediği gibi birçok adetimizi de yerine getiremememize neden oldu. Ramazan süresince iftar sofralarında bir araya gelemedik. Yine, salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında bu sene Ramazan Bayramı'nı evlerde geçireceğiz. Bayram deyince akla bayramlık yeni giysi, ayakkabı gibi giyim ürünleri ile tatlı ve çikolata geliyor. Bayramlık alışverişi deyince akla ilk gelen caddelerimiz, sokaklarımız ise eskisi gibi hareketli değil. Esnafımızın en çok iş yaptığı bu dönemde, satışlar eski bayramlar kadar olmayacağı için esnafımız da zor durumda kalacak. Bu süreçte hemşehrilerimize, alışverişlerini mümkün olduğunca esnaf ve sanatkarlarımızdan yaparak destek olmalarını, merdiven altı üretimlerden uzak durmalarını ve ihtiyaçlarını bildikleri, güvendikleri esnaflarımızdan karşılamalarını tavsiye ediyorum. Özellikle bayram nedeniyle satışı artan ve fiyatları olması gerekenden düşük olan ürünlerin genelde sağlıksız şartlarda ve merdiven altı üretim olduğu bilinmelidir. Alışverişlerimizi mutlaka bildiğimiz, güvendiğimiz gerektiğinde hesap sorabileceğimiz mahalle esnaflarımızdan yapalım ki hem kendi sağlığımızı koruyalım hem de esnafımızın da yaşaması ve ayakta kalmasına katkı sağlayalım. Bu duygularla beraber tüm İslam Aleminin, Esnaf ve Sanatkarlarımızın Ramazan Bayramını içtenlikle kutluyor, tüm hemşerilerimize sağlıklı ve mutlu bir bayram diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Ramazan Bayramı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 11:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AESOB Başkanı Dere'den 'Bayramda alışverişi esnaftan yapın' çağrısı - Son Dakika Ekonomi

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