Aesob Başkanı Dere'den "Ücretli Poşet" Uyarısı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayacak plastik poşetlerin ücretlendirilmesi hakkında uyarılarda bulundu.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayacak plastik poşetlerin ücretlendirilmesi hakkında uyarılarda bulundu.



Dere, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plastik poşet kullanımının azaltılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi kapsamında, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetlerinin tüm noktalarda ücretli hale geleceğini hatırlatarak, poşetlerin ücretsiz verilmesi halinde cezai işlem uygulanabileceği uyarısında bulundu.



Alışverişlerinde ücretli poşet kullanmak istemeyen vatandaşların alışveriş filesi, kese kağıdı, bez çanta gibi alternatiflere yönelebileceğini belirten Dere, şunları kaydetti:



"Poşetlerin ücretli hale getirilmesinin temel amacı, plastik poşet kullanımının azaltılması ve bu sayede çevre kirliliğinin önlenmesi. Dolayısıyla, alışveriş yaparken ücretli poşet kullanmak istemiyorsak yanımızda bez çanta, kese kağıdı, file gibi alternatif taşıma malzemeleri bulundurmalıyız. Alışana kadar biraz zorlanabiliriz ancak bu durumu alışkanlık haline getirdiğimizde hem doğamızı daha az kirletmiş olacağız hem de sağlığımızı koruyacağız. Bildiğiniz gibi plastik poşetler, içerdiği kanserojen maddelerle sağlığımızı ciddi anlamda tehdit ediyordu. Ayrıca plastiğin hammaddesi döviz ile temin edildiğinden milli ekonomimiz için de önemli bir gider kalemi oluşturuyordu. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek bu uygulamanın yaygınlaşmasıyla hem sağlık hem de ekonomik anlamda avantaj sağlamış olacağız."

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