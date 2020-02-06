AESOB Başkanı Dere:

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Yeni bir işyeri açılırken mutlaka fizibilite yapılmalı ve yeni işyerlerinin daha açılmadan kapanmasının önüne geçilmeli. İşyeri kapanışlarını en aza indirmek, bu kapanışlar altında yatan sebepleri çözmemiz gerekiyor" dedi.



AESOB Başkanı Adlıhan Dere, aynı cadde üzerinde aynı sektörde açılan dükkanların artık birbirlerine de zarar vermeye başladığını aktararak, "Yeni bir işyeri açılırken mutlaka fizibilite yapılmalı ve yeni işyerlerinin daha açılmadan kapanmasının önüne geçilmeli. İşyeri kapanışlarını en aza indirmek, bu kapanışlar altında yatan sebepleri çözmemiz gerekiyor. Kapanışlarda daha önemli birçok sebep var fakat bir mahalle ya da caddenin potansiyelinin ölçülmesi, aynı sektördeki esnaftan da görüş alınması, nüfus ve yerleşim yerleri ile ilgili bilgi toplanması, büyük oranda kapanışları azaltır, aynı zamanda esnafımızın doğru yönlendirilmesini sağlar. Aksi takdirde karşı karşıya aynı sektörde faaliyet gösteren esnafımızın olması birinin ya da ikisinin de iflas etmesine neden oluyor. Çünkü dükkan açılışlarında bir araştırma, bir çalışma yapılmıyor. O yaptı kazanıyor, bende kazanırım mantığıyla hareket etmek oldukça yanlış" dedi.



Esnafın işyeri açılışlarının fizibilite çalışması ardından yapılması gerektiğini vurgulayan Dere, "Esnaf veya sanatkar olmak isteyenler işyeri açarken maalesef iş yerini açacağı yerde herhangi bir araştırma yapmıyor. Örneğin dükkan açmak isteyen bir esnafımız kirasını uygun bulduğu ve yerini beğendiği yerde dükkanını açıyor. Fakat çok yakınında, arka sokağında veya iki dükkan yanında aynı alanda faaliyet gösteren başka bir esnafımız olabiliyor. Bu sefer birbirlerinin de işlerini azaltmaya başlıyorlar. İşyeri kapanışlarında bu noktanın da önemli bir payı var. Yalnızca belediyeden ruhsat alıp sicile kayıt yaptırmakla iş bitmiyor. Esnafın azalması ya da iş yerini kapatmak zorunda kalmaması için bu ön çalışmanın muhakkak yapılması lazım" diye konuştu. - ANTALYA