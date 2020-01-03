AESOB Başkanı Dere: "e-Fatura sistemi ertelenmeli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AESOB Başkanı Dere: 'e-Fatura sistemi ertelenmeli' - Son Dakika

AESOB Başkanı Dere: "e-Fatura sistemi ertelenmeli"

6 saat önce

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, E-Fatura ve E-Arşiv Fatura sisteminin esnaf ve sanatkarlara büyük bir külfet oluşturduğunu belirterek ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

AESOB Başkanı Dere:

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, E-Fatura ve E-Arşiv Fatura sisteminin esnaf ve sanatkarlara büyük bir külfet oluşturduğunu belirterek ertelenmesi gerektiğini ifade etti.


E-Fatura ve E-Arşiv Fatura sisteminin 1 Ocak'ta uygulamaya başlamasının esnaf ve sanatkarlara büyük bir külfet olduğunu aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "E-arşiv fatura uygulamasının bütün esnafın internet ve diğer teknolojik alt yapısı tamamlanıncaya kadar ertelenmesi gerekir. Kulağa hoş gelse de Türkiye gerçeklerinden uzak olan bu uygulama sadece esnafa ceza kesme uygulaması haline dönüşür, başka da bir işe yaramaz" dedi.


Vergi mükellefi olanlara 5 bin TL, mükellef olmayanlara 30 bin TL'nin üzerinde yapılan satışlarda faturanın elektronik ortamda düzenlenecek olmasının, herkes için uygulanabilir olmadığının altını çizen Dere, "Zincir marketler karşısında ayakta kalma mücadelesi veren bakkal, manav, kasap gibi esnafımız, yakınındaki bir işyerine, örneğin bir lokantaya toplu satış yapar ve 5 bin TL'nin üzerinde fatura kesmesi gerekirse bu faturayı internetten elektronik ortamda kesmesi gerekiyor. Oto sanayide kaporta tamircisi bir esnafın, ayda bir kere gelen kaporta tamir işinden dolayı internet üzerinden fatura kesmesi gerekiyor. Vergi idaresi, her esnafın yanında bir mali müşavir çalışıyor zannediyor. Oysa esnafın çırak çalıştıracak imkanı bile yok, dahası bilgisayarı ve interneti hiç yok" diye belirtti.


E-arşiv fatura uygulamasının kayıt dışı ekonomiyi artıracağını da iddia eden Dere, "Esnafımız ilk cezayı yedikten sonra 5 bin TL'nin üzerinde fatura kesmemek için ya toplam fatura tutarını ayrı ayrı günlerde kesecek ya da hiç fatura kesmeyecek. Bu da kayıt dışılığı artıracak. Anlık olarak faturanın elektronik ortamda kesilmesinden farklı olarak 3 ayda bir esnaf odalarımızda verilen muhasebe hizmetleri sırasında bu faturalar kayda giriliyor. Bu nedenle de elektronik ortamda fatura düzenlenmesinin bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla bu uygulamaya bir an önce son verilmeli veya uygulanabilir bir sistem getirilinceye kadar ertelenmelidir" sözlerine yer verdi. - ANTALYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ever Banega Al Ahli ile anlaştı
Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu Beşiktaş'ın genç oyuncusu Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a kiralandı Burak Yılmaz'ın menajeri, Fiorentina ve Lazio iddialarını yalanladı

Son Dakika Haberleri
19:36 Tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan seyyar satıcıyı polis ikna etti - Son Dakika
19:36 Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
19:36 Pakistan Dışişleri Bakanlığı: "Gelişmeler bölge barışını tehdit ediyor" - Son Dakika
19:33 Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi - Son Dakika
19:32 FETÖ şüphelisi Harun Çelik tutuklandı - Son Dakika
19:13 Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Son Dakika
18:26 Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 19:41:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AESOB Başkanı Dere: "e-Fatura sistemi ertelenmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]