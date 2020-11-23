AESOB Başkanı Dere: "Esnafımıza somut destekler verilmeli" - Son Dakika

AESOB Başkanı Dere: "Esnafımıza somut destekler verilmeli"

23.11.2020 12:48
AESOB Başkanı Dere:

Korona virüs salgınının yayılmaması amacıyla alınan her türlü tedbire saygı duyduklarını aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, son alınan Pandemi tedbirlerinden sonra Mart ayından bu yana iş yapamayan esnaf ve sanatkarlara yeni ve somut destekler verilmesi gerektiğini belirtti.

Korona virüs salgınının yayılmaması amacıyla alınan her türlü tedbire saygı duyduklarını aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, son alınan Pandemi tedbirlerinden sonra Mart ayından bu yana iş yapamayan esnaf ve sanatkarlara yeni ve somut destekler verilmesi gerektiğini belirtti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, alınan yeni kısıtlama kararlarının, salgının yayılmaması ve önlenmesi amacıyla alındığını ancak bu süreçte esnaf ve sanatkarların mağdur olmaması gerektiğini aktardı.

"Tedbirler esnafımızı olumsuz etkiliyor"

Dere, Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve çalışma saatleri ile çalışma şekilleri sınırlandırılan esnaf ve sanatkarların mücbir sebep kapsamına alınması ve nakdi destek sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "17 Kasım 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda yayınlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 20: 00'den itibaren geçerli olacak şekilde Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin sadece saat 10: 00 ile 20: 00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilecekleri, Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin 10: 00 ile 20: 00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecekleri, Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20: 00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecekleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar sinema salonlarının yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerinin durdurulacağı, Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devam edeceği, Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10: 00 20: 00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı kararları alınmıştır" dedi.

"Esnafımız kurallara uydu"

Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarların Pandemi tedbirlerine riayet ettikleri ancak toplumun kurallara tam anlamıyla uymaması sonucunda alınan kısıtlama kararlarının esnafı doğrudan etkilediğini ve bu süreçte esnafın desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Pandeminin önlenmesi amacıyla esnaf ve sanatkarlar olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında yer aldık, alınan tedbirlere ve Pandemi kurallarına uymaya özen gösterdik. Sağlık için alınan tüm tedbirleri destekliyoruz ancak salgının yayılmasını önlemek için faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, internet kafe işletmecileri başta olmak üzere, örgün eğitime yeniden ara verilmesiyle iş yapamayan servis araçları, okul kantinleri ve hizmetleri yalnızca paket servisi ile sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe gibi işletmelere nakdi destek sağlanması gerekmektedir. Mart ayından bu yana çok sıkıntılı bir süreçten geçen esnaf ve sanatkarlarımıza kapsayıcı destekler verilmelidir" diye konuştu.

"Esnafımıza nakdi destek sağlanmalı"

Kısıtlamalar nedeniyle iş yapamayan esnaf ve sanatkarlara aylık nakdi yardım yapılması gerektiğinin altını çizen Dere, "Esnaf ve sanatkarlarımız kapalı oldukları bu dönemde SSK, BAĞ-KUR ve vergi ödemelerinden muaf tutulmalı. Geçmiş dönem borçları için yapılandırmaya başvuran esnafımızın tüm borçları faizsiz olarak en az 1 yıl süreyle dondurulmalı. Bir yıl geri ödemesiz beş yıl vadeli 50 bin TL faizsiz kredi verilmeli. İşyeri kapalı durumda olan esnaf ve sanatkarlarımıza kira yardımı yapılmalı. Okulların kapalı olması sebebiyle mağdur olan servisçi ve kantinci esnafımız somut olarak desteklenmeli. Devletimizin, esnafımıza yönelik almış olduğu koruyucu tedbirler ve açıklanan destek paketlerinin yanı sıra bugün geldiğimiz noktada esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik yeni destekler sağlanmalıdır" şeklinde konuştu. - ANTALYA

AESOB Başkanı Dere: Esnafımıza somut destekler verilmeli

Esnaf ve Sanatkarlar, Koronavirüs, Kasım, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AESOB Başkanı Dere: 'Esnafımıza somut destekler verilmeli' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! Çinli profesörden şok eden 'mikrodalga silahı' iddiası: Hint askerleri diri diri pişti Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı         
11:39
Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım         
11:16
Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor         
10:57
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz         
10:15
Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu         
10:03
Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü         
09:15
Aracını satmakta anlaştığı kişinin Aracını satmakta anlaştığı kişinin "Parayı EFT ile gönderiyorum" sözüne inanınca dolandırıldı         
08:49
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
3 gün gözüne uyku girmeyince keşfetti! 'Mıknatıs Adam' yetenekleriyle sınır tanımıyor 3 gün gözüne uyku girmeyince keşfetti! 'Mıknatıs Adam' yetenekleriyle sınır tanımıyor         
23:04
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır         
21:39
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 12:58:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AESOB Başkanı Dere: "Esnafımıza somut destekler verilmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei