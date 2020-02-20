AESOB Başkanı Dere: "Esnafın borç yükü azaltılmalı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AESOB Başkanı Dere: 'Esnafın borç yükü azaltılmalı' - Son Dakika Ekonomi

AESOB Başkanı Dere: "Esnafın borç yükü azaltılmalı"

7 saat önce

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yeni bir vergi barışının ihtiyaç haline geldiğini belirterek esnaf ve sanatkarların borçlarından kurtulmalarını sağlayacak düzenlemeler talep ettiklerini söyledi.

AESOB Başkanı Dere:

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yeni bir vergi barışının ihtiyaç haline geldiğini belirterek esnaf ve sanatkarların borçlarından kurtulmalarını sağlayacak düzenlemeler talep ettiklerini söyledi.


Esnaf ve sanatkarların borç yükünün kaldırılması gerektiğini ifade eden AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Yeni vergiler getirmek yerine vergi barışı başlatılarak devlet bütçesine gelir sağlanmalı. Geçmişin yükleri esnaf ve sanatkarlarımızın üzerinden kaldırılmalı. Esnafımızın geçmiş dönemdeki borçlarını ödemelerini kolaylaştıracak yapılandırmalar getirilmeli. Böylelikle hem esnafımızın geçmiş borçlarından kurtulması hem de devletin kasasına para girmesi sağlanmalı" dedi.


Dere, yapılacak düzenlemenin SGK borçlarını da kapsaması gerektiğine dikkat çekerek, "SGK borçları, esnaf için vergi borçlarından daha büyük bir sorun. Çünkü esnafımız SGK'ya borcunu ödeyemediği zaman hem kendisi ve ailesi sağlık hizmeti alamıyor hem de emekli olamıyor. Borcunu ödediği zaman da almadığı sağlık hizmetinin parasını ödüyor. Son yıllarda borcu olan esnafımızın sağlık hizmetinden yararlanması için geçici düzenlemeler yapılsa da bu düzenlemeler ilaç alımını kapsamadığı için hasta olan esnafımız teşhis konsa da tedavi olamıyor. Bu nedenle esnafımızın geçmiş borçlarından kurtulmasını sağlamak önemli bir ihtiyaç haline geldi" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:30 Kaynak: İHA
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