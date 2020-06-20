AESOB Başkanı Dere: "Hem babaların hem esnafın yüzünü güldürelim" - Son Dakika

AESOB Başkanı Dere: "Hem babaların hem esnafın yüzünü güldürelim"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Babalar Günü dolayısıyla yapılacak hediyelik alışverişlerde esnaf ve sanatkarların tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Babalarımızı sevindirmek için yapacağımız alışverişlerimizde esnaf ve sanatkarlarımızı tercih edelim, böylece hem kahraman babalarımızın hem...

AESOB Başkanı Dere:

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Babalar Günü dolayısıyla yapılacak hediyelik alışverişlerde esnaf ve sanatkarların tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Babalarımızı sevindirmek için yapacağımız alışverişlerimizde esnaf ve sanatkarlarımızı tercih edelim, böylece hem kahraman babalarımızın hem de esnafımızın yüzünü güldürelim" dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Korona virüs nedeniyle uzun zamandır iş yapamayan esnaf ve sanatkarların Babalar Günü dolayısıyla yapılacak alışverişlerden umutlu olduklarını aktararak, "Babalar Günü'nde, özellikle elektronik eşyalar, ofis malzemeleri, kıyafet, ayakkabı, cüzdan, parfüm ve hatıra temalı hediyeler tercih ediliyor. Ancak bu yıl koronavirüs nedeniyle tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarlarımız çok zorlu bir dönemden geçiyor. Bu Babalar Günü'nde kıymetli babalarımıza alacağımız hediyelikler esnafımızın da evine ekmek götürebilmesine vesile olacak" dedi.

Güvenilir alışveriş için esnaf ve sanatkarların tercih edilmesi gerektiğini hatırlatan Dere, "Babalarımızın yüzünü güldürmek için hiç değilse ufak bir hediye almayı ihmal etmeyelim. Fedakarlığın simgesi olan babalarımızı bu Babalar Günü'nde mutlaka hatırlayalım. Bizleri büyüten, çalışıp çabalayıp bugünlere gelmemizi sağlayan ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz babalarımızın hayır duasını alalım. Alışverişlerimizde mutlaka güvendiğimiz, bildiğimiz esnafımızdan yapalım. Bu zorlu günlerde esnaf ve sanatkarlarımıza da destek olalım. Bu vesile ile tüm babalarımızın ve baba adaylarımızın Babalar Günü'nü kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Babalar Günü, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 02:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AESOB Başkanı Dere: 'Hem babaların hem esnafın yüzünü güldürelim' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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