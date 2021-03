AESOB Başkanı Dere: " Her türlü çabayı birlik ve beraberlik içerisinde göstermeliyiz" - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, kadın esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Dere, yayınlandığı mesajda, "Kadınlarımızın toplumdaki hak ettiği saygınlığa erişebilmeleri için, her türlü çabayı birlik ve beraberlik içerisinde göstermeliyiz" dedi.

"Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yayınladığı mesajda "Güçlü aile bağlarının ve sevgi dolu bir toplumun oluşmasında önemli rolü olan, hayatımızın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran başta kadın esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kadınlar, doğumdan ölüme kadar yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailesine yön veren ve gelecek nesilleri yetiştirendir" diye konuştu.

"Hayatın her alanında yaptıkları çalışmalar ile elde ettikleri başarılar her geçen gün artmaktadır"

Kadınların, hayatın her alanında büyük fedakarlıklar gösterdiğini dile getiren Adlıhan Dere, "Cumhuriyetimizin kurulmasında da çok büyük fedakarlıklar gösteren kadınlarımız, tarihin her döneminde fedakarlıktan çekinmemiş, modern ve çağdaş Türkiye'nin oluşmasında söz sahibi olmuşlardır. Türk kadınının, eğitimde, bilimde, sanatta, ekonomide, siyasette, kamu yönetiminde, esnaf ve sanatkarlıkta kısacası hayatın her alanında yaptıkları çalışmalar ile elde ettikleri başarılar her geçen gün artmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1977 yılında 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak kutlanmasını kabul etmiştir. Bu kabulde, kadınlara eşit hakların verilmesinin dünya barışını güçlendireceği ve kadınların kendilerini geliştirmelerine imkan tanıyacağı düşüncesi önemli rol oynamıştır" şeklinde konuştu.

"Her türlü çabayı birlik ve beraberlik içerisinde göstermeliyiz"

Dere, her türlü çabanın birlik içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğine değinerek "Bizler de, kadınlarımızın toplumdaki hak ettiği saygınlığa erişebilmeleri için, her türlü çabayı birlik ve beraberlik içerisinde göstermeliyiz. Kadınlarımızın her alanda daha ileriye ulaşabilmeleri için her türlü ayrımcılıktan uzak durmalı, dayanışma ruhu içerisinde, eşitlikçi bir anlayışla elimizden gelen desteği vermeliyiz. Bu anlayışla, başta kadın esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA