Üye Girişi
AESOB Başkanı Dere, ilçe esnaf odaları ile bir araya geldi - Son Dakika

AESOB Başkanı Dere, ilçe esnaf odaları ile bir araya geldi

12.08.2021 13:10
AESOB Başkanı Dere, ilçe esnaf odaları ile bir araya geldi, System.String[]

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, merkez ilçelerde bulunan tüm esnaf odalarının başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile makamlarında bir araya geldi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, merkez ilçelerde bulunan tüm esnaf odalarının başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile makamlarında bir araya geldi.

Manavgat'ta başlayıp Gündoğmuş, Akseki, İbradı, Gazipaşa ve Alanya ilçelerine yayılan yangınların kendisini büyük bir kedere sürüklediğini vurgulayan Adlıhan Dere, "Orman yangını ile mücadele eden Antalya'mızın bu zor zamanlarında yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve özellikle esnafımıza elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Maalesef vefat eden vatandaşlarımız oldu. Canımız, canlılarımız yandı. Rabbim bir daha böyle kara günler yaşatmasın" dedi.

Yangında zarar gören esnaflara geçmiş olsun ziyareti yaptığında; karşılaştığı üzücü manzarayı anlatan, evlerini ve işyerlerini kaybeden, hayvanları yanan esnafların halini ve mağduriyetini dile getiren Dere, Manavgat'ta yapılan yardımlaşma çalışmalarından bahsederek bu hususta yapılacaklar için gerekli mercilerle görüştüğünü belirtti.

"Kapanma gündemimizden çıksın"

Korona virüs salgınının henüz sona ermediğinin ve bu salgında en büyük yarayı küçük esnafın aldığının hatırlatan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, artan vakalarla birlikte esnafın yeniden kapanma tedirginliği yaşadığını vurguladı.

Aşıdan imtina eden vatandaşları aşı olmaya davet eden Adlıhan Dere, "Günümüzde vaka sayısı giderek yükseliyor. Hasta sayısı artmaya devam ettikçe inşallah kısıtlamalar geri gelmez. Aşısızlar toplum sağlığını tehdit ediyor. Esnafımızın bir kapanmaya daha dayanacak gücü kalmadı. Kapanma olmaksızın salgınla mücadele edilmesi ve kapanmanın artık gündemimizden çıkması gerekiyor" dedi.

"Sorunlar için çözüm yolu arandı"

Oda başkanları, denetim ve yönetim kurulu üyeleri; kalifiye eleman bulunamadığını, girdi ve maliyetlerin giderek yükseldiğini ve bunu müşteriye yansıtamayan esnafın zarar ettiğini, krediler ve borçlarla boynu bükülen esnafın geçim sıkıntısı yaşadığını, taksi ücret tarifesinin yenilenmesi gerektiğini, otobüslerde ücretsiz taşımanın mali yükünün esnafın üzerine bindiğini, turizm toplantılarında esnafı temsilen bir yetkilinin bulunmadığını ve kayıtsız kaçak işletmelerin sebep olduğu sorunları gündeme getirdi.

"Turizm toplantılarında olmalıyız"

Bu talep ve istekleri not alan Başkan Dere, sorunlara çözüm bulmak amacıyla çalışmalar yapacağının altını çizdi.

Turizm toplantılarında esnaf odalarının da bulunması gerektiğini dile getiren Adlıhan Dere, " Antalya'da turizmi pansiyoncusundan, taksicisine, kuyumcusundan, hediyelik eşya satıcılarına, lokantacısından, terzisine, kuaföründen tuhafiyecisine kadar tamamen küçük esnaf canlandırıyor" diye konuştu.

Dere, kurulacak pazar yerleri ve yeni yapılacak küçük sanayi sitesi projesi ile ilgili incelemeler yapıp, üye esnafın durumu hakkında değerlendirmeler yaptı.

"Esnafa destek"

Ziyaretleri sırasında perakende sektöründeki düzensizlik sebebiyle esnafın haksız rekabet ile mağdur edildiğine değinen Başkan Adlıhan Dere, "Alışveriş merkezleri ve zincir marketler plansız ve kontrolsüz şekilde açtıkları şubelerin her birinde yüzlerce esnafın işini tek bir mağazada yaparak ve geç saatlere kadar açık kalarak esnafımızın maddi ve manevi kayıplara uğramasına neden oluyor. Bu durum ile ilgili taleplerinizi her seferinde dile getiriyorum. Mevcut Perakende Yasası esnaf ve sanatkarların mağduriyetini önleme konusunda maalesef yeterli değil. Acilen yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Pandemi döneminde esnaf dükkanları kapatarak satış yapamadı. Fakat AVM ve zincir marketler esnafın sattığı tüm ürünleri satmaya devam ediyordu. Bu konuda toplantılar ve basın açıklamaları yaptık. Bakanlarımız, valimiz ve milletvekillerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda zincir mağazaların temizlik ve gıda ürünleri hariç satış yapmaması hususunda karar çıkarıldı" dedi.

"Esnafın yanındayız"

Dere, ayrıca fırıncı esnafının ekmek zammı talebini savunduklarını ve esnafa her daim destek olduğuna dair hatırlatmalar yaparak, esnafı hep savunacağını vurguladı. Konuşmasının sonunda Dere,"Devir internet devri esnafta kendini güncellemeli. Hep birlikte teknolojik gelişmeleri yakından takip edip dijital çağa adapte olmalıyız ki online pazarlama e-ticaret sisteminden faydalanabilelim " açıklamalarında bulundu. - ANTALYA

AESOB Başkanı Dere, ilçe esnaf odaları ile bir araya geldi
AESOB Başkanı Dere, ilçe esnaf odaları ile bir araya geldi
AESOB Başkanı Dere, ilçe esnaf odaları ile bir araya geldi

Esnaf ve Sanatkarlar, COVIRAN Bereket, Antalya, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AESOB Başkanı Dere, ilçe esnaf odaları ile bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı 13:05 Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı Suriyeli grup ile çıkan kavga sonucu öldüren Emirhan hakkında açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek 12:41 Suriyeli grup ile çıkan kavga sonucu öldüren Emirhan hakkında açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu 12:26 Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu
Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı 12:05 Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? 11:36 Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı 11:14 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu 10:40 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi 10:14 Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi

Son Dakika Haberleri
13:25 Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
13:04 Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı
12:54 Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor
12:41 Suriyeli grup ile çıkan kavga sonucu öldüren Emirhan hakkında açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek
12:26 Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu
12:25 Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu
12:23 Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı
12:21 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sonrası korkutan görüntüler! Kadın tomruklar arasında kurtarılmayı bekledi
11:36 Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?
11:31 Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın
Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti         
13:25
Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor         
12:55
Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu         
12:27
Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı         
12:23
12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı         
11:57
Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın         
11:32
Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı         
10:55
Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı         
10:24
Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın         
09:59
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık         
09:56
Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı         
09:12
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı         
23:55
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı         
17:28
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 13:33:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AESOB Başkanı Dere, ilçe esnaf odaları ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement