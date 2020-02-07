AESOB Başkanı Dere: "Küçük işletmeler turizm vergisinden muaf olmalı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AESOB Başkanı Dere: 'Küçük işletmeler turizm vergisinden muaf olmalı' - Son Dakika Ekonomi

AESOB Başkanı Dere: "Küçük işletmeler turizm vergisinden muaf olmalı"

6 saat önce

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, turizm sektörü için alınan vergilerden küçük işletmelerin muaf tutulması gerektiğini aktardı.

AESOB Başkanı Dere:

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, turizm sektörü için alınan vergilerden küçük işletmelerin muaf tutulması gerektiğini aktardı.


Turizmde ziyaretçi sayısının giderek arttığını belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Ziyaretçi sayısının artarak devam ettiği bacasız sanayimiz turizm sektöründeki yükseliş çok olumlu. Bu yükselişin böyle sürmesi ve turizmdeki hedeflerimize ulaşmak için tanıtım ve reklamların artmasının yanında küçük işletmelere de önem verilmeli. Turistler, gittikleri bölgelerin yöresel ürünlerini daha çok talep ediyor, yöresel yiyecek ve içeceklere daha çok ilgi gösteriyor. Bu da gastronomi turizminin önemini her geçen gün daha çok artırıyor. Bu tür işletmelerin çok büyük çoğunluğu da küçük aile işletmeleri. Turizm katkı payı ve konaklama vergisi gibi ek vergileri büyük işletmeleri çok etkilemeyecektir ama küçük işletmeleri çok fazla etkilemektedir" dedi.


Küçük aile işletmelerinin turizmdeki payına dikkat çeken Dere, "Belli bir yatak kapasitesinin altındaki işletmeler küçük aile işletmeleri ve butik otel olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla 5-10 yatak kapasitesi olan küçük işletme ile 500 yatak kapasitesi olan işletme bir değil. Vergi ve harç gibi mali yükümlülüklerin mali güce göre ödenme ilkesi gereğince küçük işletmeler büyüklere karşı korumalı ve 50 yatak kapasitesinin altındaki otel, motel, pansiyon gibi işletmelerden ek vergiler alınmamalı ki küçükler büyüyebilsin, ekonomiye ve turizme katkısı artabilsin. Çünkü maliyetler ne kadar düşerse, hizmet ve turist sayısı da o kadar artar" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:07 Kaynak: İHA
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